Assessor próximo de Kim Jong-un ressurge após ausência gerar rumores de punição Foto da mídia estatal norte-coreana mostra Jo Yong-won em feira comercial em Pyongyang após dois meses sem aparições públicas Internacional|Do R7 28/04/2025 - 12h25 (Atualizado em 28/04/2025 - 12h25 )

Assessor próximo de Kim Jong-un foi visto em um evento após meses de ausência Divulgação/KCNA (Agência Central de Notícias da Coreia)

Jo Yong-won, secretário do partido norte-coreano e considerado um dos assessores mais próximos do líder Kim Jong-un, reapareceu em público após uma ausência de dois meses, segundo informações da agência de notícias sul-coreana Yonhap.

A reemergência foi registrada em uma foto publicada no domingo (27) pela KCNA (Agência Central de Notícias da Coreia), a mídia estatal da Coreia do Norte.

A imagem mostra Jo participando de uma feira comercial para fábricas regionais em Pyongyang, realizada entre terça-feira (22) e sábado (26). Ele estava acompanhado de outras autoridades do regime.

Essa foi a primeira aparição de Jo na mídia estatal desde 28 de fevereiro, quando ele esteve presente em cerimônias de inauguração de fábricas industriais regionais, de acordo com a Yonhap.

A ausência prolongada de Jo Yong-won gerou especulações sobre um possível expurgo, prática comum no regime norte-coreano para lidar com figuras políticas sob suspeita.

Na semana passada, o Ministério da Unificação da Coreia do Sul, responsável por assuntos intercoreanos, informou que estava monitorando possíveis mudanças no status do assessor.

Yang Moo-jin, presidente da Universidade de Estudos Norte-Coreanos, sugeriu à Yonhap que a ausência de dois meses pode indicar que Jo passou por um processo de “educação revolucionária”, uma medida que, segundo analistas, é frequentemente usada para fins disciplinares no regime de Kim Jong-un.

