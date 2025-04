Soldado sul-coreano dispara acidentalmente metralhadora na fronteira com a Coreia do Norte Uma única bala foi disparada pelos militares, que, imediatamente após o incidente, informaram as autoridades norte-coreanas Internacional|Do R7 28/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 28/04/2025 - 02h00 ) twitter

Soldados da Coreia do Sul realizam exercícios militares em Paju, na fronteira com a Coreia do Norte Divulgação/Exército da Coreia do Sul

Um soldado sul-coreano disparou acidentalmente uma metralhadora em direção à Coreia do Norte na semana passada, informou o Exército da Coreia do Sul no domingo (27). O erro ocorreu na manhã de quarta-feira (23), na Zona Desmilitarizada (DMZ), uma faixa de terra de 257 km de extensão que separa as Coreias. A DMZ é uma das fronteiras mais fortemente vigiadas e armadas do mundo.

O disparo foi feito por engano de uma metralhadora K6, instalada em um posto de guarda na área de Cheorwon, no norte da Coreia do Sul, a cerca de 70 quilômetros de Seul. De acordo com autoridades militares sul-coreanas, uma única bala foi disparada e atravessou uma porta reforçada, o que provavelmente a desacelerou antes de atingir qualquer alvo no lado norte-coreano.

Imediatamente após o incidente, os militares sul-coreanos notificaram as autoridades norte-coreanas através de transmissões, alertando sobre o erro. A área onde o disparo ocorreu está sob vigilância constante devido ao seu alto valor estratégico e sua proximidade com as forças norte-coreanas. Após a notificação, não foram detectados sinais de atividade militar incomum por parte da Coreia do Norte.

A DMZ, criada após a Guerra da Coreia em 1953, permanece uma zona de contenção de tensões, com a presença de minas terrestres, cercas e fortificações ao longo de sua extensão. Ela serve como um recordatório da divisão entre as duas Coreias, que tecnicamente ainda estão em guerra, já que não houve um tratado de paz definitivo após o armistício.

