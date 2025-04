Vovô radical: idoso surpreende ao andar de skate em Bilbao, na Espanha

Juanjo Urbizu, de 88 anos, conquistou admiradores ao andar de skate em pistas de Bilbao, na Espanha. Com todos os equipamentos de segurança, ele se aventura no esporte, chamando a atenção de quem passa pelo local. “Como não é uma atividade cotidiana, ao quebrar a rotina, você traz algo novo para a vida — e isso proporciona uma sensação de descanso”, afirma o atleta.



Antes do skate, Urbizu praticava snowboard, mas optou pela troca por conta do alto custo da modalidade. Duas vezes por semana, ele também participa de animadas conversas em inglês. Como conselho, o idoso incentiva outras pessoas da mesma faixa etária a se exercitar e afirma que nunca é tarde para começar a praticar atividades físicas ou experimentar um novo esporte.