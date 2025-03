Novo primeiro-ministro canadense pode ser problema para o Brasil, diz professor

Em entrevista para a RECORD NEWS, Alexandre Pires, professor de relações internacionais, comenta que a sucessão de Mark Carney como primeiro-ministro do Canadá pode trazer dificuldades ao Brasil, além de destacar que a política canadense ficará instável nos próximos meses, com eleições marcadas para o final do ano.



Segundo Pires, o político tem como uma de suas bandeiras políticas o ambientalismo. Ele defende o bloqueio de importações de nações poluidoras, podendo prejudicar as exportações brasileiras devido às suas emissões de gases do efeito estufa. O professor também analisa que Carney não conseguirá manter seu governo por muito tempo devido à proximidade das eleições gerais no país. O Partido Liberal busca fortalecer a imagem do primeiro-ministro para enfrentar adversários políticos.



O economista Mark Carney , de 59 anos, foi nomeado chefe de governo do Canadá neste domingo (9) após uma disputa interna no Partido Liberal canadense. Ele já liderou o Banco Central do Canadá e o Banco da Inglaterra. Carney assume a posição anteriormente ocupada por Justin Trudeau.