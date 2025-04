Cientistas descobrem o motivo para um tubarão nos morder, e a culpa é nossa Instinto de sobrevivência faz o animal atacar em uma ação de ‘legítima defesa’, segundo os pesquisadores Internacional|Do R7 28/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 28/04/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Tubarão-cinzento-de-recife é uma espécie suficientemente ousada para entrar em contato com humanos, diz pesquisador Christopher Leon

Os tubarões podem morder por uma infinidade de razões, que vão da competição e defesa de seu território à predação. Agora, uma equipe de pesquisadores descobriu que pode haver um motivador adicional, pouco discutido, que leva os tubarões a morderem: a autodefesa.

“Mostramos que mordidas defensivas de tubarões em humanos – uma reação à agressão humana inicial – são uma realidade e que o animal não deve ser considerado responsável ou culpado quando ocorrem. Essas mordidas são simplesmente uma manifestação do instinto de sobrevivência, e a responsabilidade pelo incidente precisa ser revertida”, ”, diz Eric Clua, especialista em tubarões e pesquisador da Université PSL, na França. Ele é um dos autores do estudo, que foi publicado na revista científica Frontiers in Conservation Science.

Reação desproporcional

Na Polinésia Francesa, mordidas de tubarão são registradas desde o início da década de 1940. Registros com informações confiáveis ​​sobre a motivação das mordidas, no entanto, datam de períodos posteriores. Entre 2009 e 2023, 74 mordidas foram documentadas, quatro delas provavelmente motivadas por autodefesa, o que pode desencadear de 3 a 5% de todas as mordidas de tubarão.

Mordidas de autodefesa ocorrem em resposta a ações humanas que são, ou são percebidas como, agressivas. Tais atividades incluem pesca submarina ou tentativas de agarrar o tubarão. Normalmente, não há sinais de alerta. Essas mordidas podem ser repetidas e geralmente deixam feridas superficiais e não letais. Esse padrão de baixa letalidade também é comum em mordidas motivadas por defesa, infligidas por predadores terrestres, como ursos, e aves de grande porte.

‌



“Algumas espécies de tubarão costeiro, como o tubarão-cinzento-de-recife, são particularmente territoriais e ousadas o suficiente para entrar em contato com humanos”, diz Clua. A simples invasão de um humano em seu espaço pode ser suficiente.

Quando os tubarões atacam em legítima defesa, podem usar força desproporcional e causar danos maiores do que a ameaça.

‌



“Precisamos considerar a ideia pouco intuitiva de que os tubarões são muito cautelosos com os humanos e geralmente têm medo deles”, disse Clua.

“A reação desproporcional dos tubarões provavelmente é a mobilização imediata de seu instinto de sobrevivência. É altamente improvável que eles integrem a vingança ao seu comportamento e permaneçam, acima de tudo, pragmáticos quanto à sua sobrevivência”, acrescenta.

‌



A desproporcionalidade entre a agressão inicial e a ação de legítima defesa também é comum em humanos.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Como o estudo foi feito

Embora a coleta desses dados em escala global continue difícil, os pesquisadores começaram comparando mordidas de tubarão em um banco de dados que as categoriza como “provocadas” ou “não provocadas” – uma classificação que pode ser crucial para determinar a motivação. Para isso, eles extraíram dados dos Arquivos Globais de Ataques de Tubarão, onde quase 7.000 mordidas foram documentadas desde 1863.

Os pesquisadores se concentraram em mordidas relacionadas a atividades que poderiam colocar pessoas em proximidade com tubarões e foram classificadas como “provocadas”. Isso mostrou que 322 mordidas podem ter sido motivadas por autodefesa, um número próximo à porcentagem (cerca de 5%) de mordidas de autodefesa registradas na Polinésia Francesa. Isso indica que as observações feitas lá podem ser transferíveis para o resto do mundo.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Como evitar uma mordida

A melhor atitude para evitar ser mordido é evitar qualquer atividade que possa ser considerada uma agressão. Isso também inclui tentar ajudar tubarões encalhados, pois tentativas de ajuda não serão necessariamente percebidas como tal.

“Não interaja fisicamente com um tubarão, mesmo que ele pareça inofensivo ou esteja em perigo. Ele pode, a qualquer momento, considerar isso uma agressão e reagir de acordo”, alertou Clua.

“Esses são animais potencialmente perigosos, e não tocá-los não é apenas sensato, mas também um sinal do respeito que lhes devemos.”

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5