Comissária de bordo se recusa a ajudar passageira com deficiência e gera revolta Aeromoça chegou a tentar retirar mulher de voo com a ajuda da segurança Internacional|Do R7 25/04/2025 - 18h18 (Atualizado em 25/04/2025 - 18h18 )

Segurança conversa com idosa dentro de avião em trecho de vídeo postado no Reddit Reprdução/Reddit/mildlyburner

Uma comissária de bordo da United Airlines gerou indignação após supostamente se recusar a ajudar uma passageira idosa e com deficiência a guardar sua bagagem de mão, além de ter tentado retirá-la do voo com a ajuda da segurança. O caso foi relatado por uma testemunha em um post no Reddit, que viralizou nas redes sociais.

A passageira, que estava na primeira classe e usava uma bengala dobrável, pediu ajuda para colocar sua bolsa no compartimento superior, já que não havia espaço sob seu assento. A comissária teria reagido com agressividade, gritando que não poderia ajudar por causa dos “regulamentos”.

Mesmo mantendo a calma e explicando que era uma passageira frequente e que não conseguia alcançar o compartimento por causa de sua condição física, a idosa foi chamada de “inconveniente” pela funcionária. Um outro passageiro acabou ajudando a idosa, enquanto a comissária supostamente fechou os compartimentos com força, batendo as portas e voltou com raiva ao seu assento.

‌



Apesar do embarque ter sido finalizado, o piloto anunciou pelo interfone que o avião voltaria ao portão devido a um “incidente”. Ao chegarem novamente ao terminal, agentes de segurança abordaram a idosa, alegando que a comissária se sentia “desconfortável” com o comportamento dela — algo que, segundo testemunhas, foi completamente injustificado.

‌



Após breve conversa com os seguranças, ficou claro que a passageira não representava risco e o avião seguiu viagem. No entanto, o clima continuou tenso durante o voo.

O caso repercutiu fortemente nas redes sociais, com mais de 8.800 reações e mais de 1.100 comentários. Usuários chamaram a atitude da comissária de “abusiva”, “desumana” e “sociopata”, pedindo sua demissão imediata e condenando a falta de empatia com uma pessoa vulnerável.

‌



Até o momento, a United Airlines ainda não se pronunciou oficialmente sobre o caso.

