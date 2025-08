Em nova crítica, Trump cobra redução de juros e questiona presidente do BC americano Presidente americano chamou Jerome Powell de ‘idiota teimoso’ e sugeriu que conselho deveria assumir comando caso taxa não caia Internacional|Do R7 01/08/2025 - 08h50 (Atualizado em 01/08/2025 - 08h50 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Donald Trump criticou o presidente do FED, Jerome Powell, em redes sociais.

Elogiou a manutenção do PIB, mas exigiu redução das taxas de juros, que estão entre 4,25% e 4,50% ao ano.

Trump chamou Powell de "idiota teimoso" e sugeriu que o conselho do Banco Central deveria assumir o controle se não houver mudança.

Desde sua presidência, Trump tem atacado o FED por não reduzir os juros o suficiente. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Donald Trump e Jerome Powell se encontraram em uma agenda no final de julho Divulgação/The White House - 24.7.2025

O presidente americano Donald Trump usou as redes sociais para voltar a criticar o presidente do FED, banco central dos EUA (Estados Unidos da América), Jerome Powell, e sugeriu que conselho deveria assumir a gestão do órgão caso a taxa de juros não sofra redução.

“Jerome ‘Too Late’ Powell, um idiota teimoso, precisa reduzir substancialmente as taxas de juros. Agora, se ele continuar a recusar, o conselho deveria assumir o controle e fazer o que todos sabem que tem que ser feito”, afirmou em uma rede social.

Nesta quarta-feira (30), a autoridade monetária americana decidiu manter a taxa de juros do país pela quinta vez consecutiva. Com isso, os juros permanecem na faixa de 4,25% a 4,50% ao ano.

Desde que assumiu a presidência, Trump tem feitos diversas ofensivas contra o FED. Ainda na quarta, o presidente americano comemorou o PIB (Produto Interno Bruto) do 2º trimente, e afirmou que a taxa deveria ser reduzida, o que não se concretizou.

“O PIB do 2º trimestre acabou de ser divulgado: 3%. Muito melhor do que o esperado! ‘Too Late’ [em referência a Powell] agora tem que baixar a taxa. Sem inflação! Deixe as pessoas comprarem e refinanciarem suas casas!”, escreveu

Além disso, Trump tem se referido a Jerome Powell como ‘Too Late’, para criticar o atraso, na visão do chefe do Executivo, se aliviar os juros para os americanos.

Entenda

A decisão da manutenção do índice não foi unânime, com dois membros do Fed votando por um corte imediato, algo que não ocorria desde os anos 90.

Powell afirmou que a política monetária do país está moderadamente restritiva.

O crescimento econômico foi impulsionado por um aumento nas importações e no consumo, resultado das tarifas anunciadas pelo governo.

Além disso, o mercado de trabalho se fortaleceu, com a criação de 147 mil vagas em junho e uma taxa de desemprego de 4,1%, cumprindo uma promessa de campanha de Trump.

