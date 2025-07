Em retorno à Lua após mais de 50 anos, astronautas terão visor revestido de ouro; entenda Capacetes da Artemis 3 combinam tecnologia óptica e materiais avançados contra radiação, poeira lunar e temperaturas extremas Internacional|Do R7 20/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 20/07/2025 - 02h00 ) twitter

Visor de astronautas da Artermis 3 será revestido de ouro Divulgação/Axiom Space

A missão Artemis 3, que marcará o retorno de humanos à Lua após mais de 50 anos, trará inovações tecnológicas impressionantes para garantir a segurança dos astronautas em um dos ambientes mais hostis do Sistema Solar.

Um dos destaques é o visor dos capacetes do traje AxEMU (Axiom Extravehicular Mobility Unit), desenvolvido pela fabricante norte-americana de materiais esportivos Oakley em parceria com a empresa aeroespacial Axiom Space.

Anunciado na última semana, o visor combina materiais de ponta, como revestimento de ouro, e tecnologia óptica para enfrentar os desafios do ambiente lunar.

Diferentemente da Terra, onde a atmosfera e o campo magnético bloqueiam a radiação ultravioleta e os raios cósmicos, a Lua não oferece nenhuma proteção natural.

Para proteger os astronautas, o visor do AxEMU possui um revestimento de ouro altamente reflexivo, que desvia partículas solares perigosas. Essa camada é essencial para evitar danos aos olhos e à pele facial, que poderiam ser fatais em longas exposições no espaço, segundo a Axiom.

Ambiente de contrastes extremos

A superfície lunar é coberta por regolito, uma poeira fina que reflete a luz solar de forma intensa, criando um brilho quase cegante. Ao mesmo tempo, áreas sombreadas na Lua têm visibilidade quase nula.

Para resolver esse problema, o visor utiliza revestimentos ópticos avançados, desenvolvidos com a expertise da Oakley em lentes esportivas.

Essas camadas equilibram a entrada de luz, garantindo que os astronautas enxerguem com clareza tanto em regiões iluminadas quanto nas sombras profundas. Filtros de contraste e camadas antirreflexo também ajudam a manter a nitidez em qualquer condição.

Resistência à poeira lunar e micrometeoritos

A poeira lunar, ou regolito, é abrasiva e pode arranhar superfícies transparentes, o que oferece um risco à visão dos astronautas. Para enfrentar esse desafio, o visor é feito de policarbonato de alta resistência, com camadas antirrisco que garantem durabilidade.

Além disso, ele protege contra micrometeoritos, pequenos fragmentos que viajam a altíssimas velocidades no espaço e podem perfurar materiais expostos. Essa robustez é crucial para manter a integridade do equipamento durante as atividades na superfície lunar.

Controle térmico

Na Lua, as temperaturas variam drasticamente, chegando a 120°C sob a luz solar e caindo para -130°C nas áreas de sombra. O visor funciona como um escudo térmico, refletindo o calor excessivo e ajudando a manter a temperatura interna do capacete estável, o que é vital para os sistemas de suporte à vida.

O design também inclui detalhes pensados para o conforto, como microfones integrados, camadas protetoras substituíveis e até um bloco de espuma que permite ao astronauta coçar o rosto sem precisar remover o capacete.

Segundo a Nasa, a agência espacial dos Estados Unidos, a Artemis 3 está programada para 2027. O objetivo da missão é levar astronautas à superfície do Polo Sul lunar para conduzir novas pesquisas científicas.

