Kim Jong-un deve usar trem à prova de balas para encontro com Putin e Xi na China; veja

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Kim Jong-un viajará a Pequim em um trem blindado para participar de um desfile militar no dia 3 de setembro.

O desfile comemora o 80º aniversário do fim da Segunda Guerra Mundial e contará com a presença de líderes como Putin e Xi Jinping.

O trem blindado, que oferece mais segurança, substituirá seu avião, o Chammae-1, devido à preocupação com ataques.

Esta será a primeira participação de Kim em um evento multilateral desde que assumiu o poder em 2011, reforçando laços com China e Rússia. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Kim Jong-un embarca no trem à prova de balas, em Pyongyang, em fevereiro de 2019 Reprodução/X/@ChinaDaily

O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, deve usar seu trem especial à prova de balas para viajar a Pequim, na China, onde participará de um desfile militar com os presidentes Vladimir Putin, da Rússia, e Xi Jinping na próxima semana, segundo a agência de notícias sul-coreana Yonhap.

O evento, marcado para quarta-feira, dia 3 de setembro, celebra o 80º aniversário do fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945. As comemorações serão feitas na Praça da Paz Celestial, e reunirão outros 24 líderes mundiais.

De acordo com fontes citadas pela Yonhap, Kim, conhecido pela extrema preocupação com segurança, deve preferir o trem personalizado em vez de seu avião particular, o Chammae-1, para a viagem.

Chammae-1, cujo nome vem de um pássaro emblemático do país, é um antigo Ilyushin-62 de fabricação soviética, segundo especialistas, e não necessariamente atende a todas as garantias de confiabilidade.

‌



O líder norte-coreano já realizou quatro viagens à China entre 2018 e 2019. Duas delas foram feitas com o trem, e as demais, com o avião. As viagens pela rota ferroviária levaram quatro dias. Os voos, mais rápidos, foram concluídos em metade desse tempo.

Em 2018, para sua reunião com o então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em Singapura, Kim usou o Chammae-1 como uma distração. A aeronave voou de um país para o outro, mas o líder norte-coreano não estava a bordo.

‌



Ele usou um voo comercial falso, em um avião emprestado pela China, para fazer a viagem. O Boeing 747 em questão decolou de Pyongyang em uma rota regular para Pequim, mas, no meio do caminho, mudou de direção e seguiu para Singapura, mostraram dados do site Flightradar24 à época.

Kim Jong Un concludes Russia trip, climbs aboard armored train back to North Korea pic.twitter.com/yQtOvwVXqM — RT (@RT_com) September 17, 2023

Agora, fontes ouvidas pela Yonhap acreditam que o trem especial será o meio de transporte escolhido para a viagem. Um indício que reforça essa possibilidade é a suspensão de reservas para turistas estrangeiros no Zhonglian Hotel, na cidade chinesa de Dandong, durante o período do desfile.

‌



Isso porque o hotel, que fica localizado na rota ferroviária entre os dois países, já interrompeu reservas em ocasiões anteriores quando Kim viajou para a China, de acordo com a Yonhap.

Como é o trem?

Fabricado em Pyongyang, a capital norte-coreana, em vários exemplares quase idênticos, o trem de Kim Jong-un é totalmente blindado, das janelas ao chão, para protegê-lo de tiros e explosivos.

O veículo também possui “armas de assalto e um helicóptero para emergências”, segundo informações do Ministério Sul-Coreano da Unificação. Entretanto, devido a esse peso, o trem não pode ultrapassar 60 km/h.

Ainda de acordo com o ministério sul-coreano, o trem oferece condições de segurança muito superiores às de um avião, onde “as hipóteses de sobrevivência são consideravelmente reduzidas” em caso de ataque.

Além disso, o trem pode voltar atrás se houver imprevistos, com itinerários que são “mais difíceis de prever” do que os de um avião, segundo a Coreia do Sul.

Kim Jong Un's limousine being driven into his armoured train. pic.twitter.com/YvZ3OEF68p — The Spectator Index (@spectatorindex) September 16, 2023

Os chefes de Estado da dinastia Kim sempre tentaram evitar o transporte aéreo, que consideram demasiadamente vulnerável. Kim Jong-un segue a tradição iniciada pelo avô, Kim Il-sung, e perpetuada pelo pai, Kim Jong-il.

Em 2001, Kim Jong-il passou 24 dias indo e voltando de Pyongyang a Moscou, em uma viagem de cerca de 20 mil quilômetros. Um oficial russo que esteve presente na ocasião, Konstantin Pulikovsky, descreveu o veículo como uma “fortaleza móvel perfeita”.

Encontro com Putin e Xi

A informação de que Kim participará do desfile foi anunciada pelo vice-ministro Relações Exteriores da China, Hong Lei, em uma entrevista coletiva na quinta-feira (28).

Esta será a primeira visita do líder norte-coreano ao país desde 2019, quando se reuniu com o presidente chinês Xi Jinping. A ocasião também será a primeira vez que ele participará de um evento multilateral com outros líderes mundiais desde que assumiu o poder, em 2011.

A China, que possui o segundo maior orçamento militar do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, usará o desfile para demonstrar o avanço tecnológico militar do país. Segundo a agência de notícias France-presse (AFP), serão exibidos armas pesadas, sistemas hipersônicos de precisão, drones e tecnologias antirrobôs nunca antes apresentados.

O desfile ocorrerá na Praça da Paz Celestial e terá a inspeção das tropas pelo presidente Xi Jinping. Tropas terrestres, esquadrões aéreos e outros equipamentos de combate de alta tecnologia também estarão em exibição.

Alinhamento

Segundo analistas, o evento intensifica o alinhamento entre China, Coreia do Norte e Rússia diante das tensões escaladas com os EUA, que fortalecem laços com Coreia do Sul e Japão.

A Segunda Guerra Mundial, da qual o fim é celebrado no desfile, é referida pela China como a Guerra Antifascista Mundial e a Guerra de Resistência do Povo Chinês contra a Agressão Japonesa.

Durante as décadas de 1930 e 1940, milhões de chineses morreram na guerra contra o Japão imperial, que se intensificou após o ataque japonês a Pearl Harbor, em 1941, evento que precipitou a entrada dos EUA na Segunda Guerra.

“Manter, consolidar e desenvolver a amizade tradicional entre a China e a Coreia do Norte é uma posição firme do Partido Comunista da China e do governo chinês”, disse Hong Lei durante a coletiva desta quinta.

A Coreia do Norte, que depende economicamente da China – com quem teve 97% do seu comércio externo em 2023, segundo dados chineses – também tem intensificado laços com a Rússia, fornecendo tropas e munição para o conflito na Ucrânia em troca de assistência econômica e militar.

Além de Kim e Putin, líderes de países como Irã, Bielorrússia, Sérvia, Cuba, Indonésia, Mianmar, Paquistão e Malásia também estarão presentes.

Não há expectativa de participação de líderes de grandes países ocidentais, como os EUA, por causa das divergências com a Rússia, especialmente sobre a guerra na Ucrânia, segundo a agência de notícias Associated Press (AP).

