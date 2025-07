França inicia investigação criminal sobre X, de Musk, por manipulação de algoritmo; entenda denúncia Promotores do caso destacaram que a investigação mira tanto a empresa quanto pessoas envolvidas na possível infração Internacional|Do R7 11/07/2025 - 21h30 (Atualizado em 11/07/2025 - 21h30 ) twitter

Promotores franceses abriram uma investigação criminal contra a plataforma X (antigo Twitter), do bilonário Elon Musk, sob suspeita de manipulação de algoritmos e extração fraudulenta de dados para fins de interferência estrangeira. O inquérito foi iniciado na quarta-feira (9), segundo comunicado do Ministério Público de Paris divulgado nesta sexta (11).

A investigação tem como base denúncias feitas em janeiro por um parlamentar francês e um alto funcionário de uma instituição pública do país, cujos nomes não foram revelados. Ambos alegaram o uso suspeito do algoritmo do X para tentar influenciar o debate democrático na França, com possível participação de interesses estrangeiros.

RESUMO DA NOTÍCIA Promotores da França iniciam investigação criminal contra a plataforma X, de Elon Musk, por manipulação de algoritmos.

A denúncia surgiu de um parlamentar e um funcionário público que alegaram interferência no debate democrático francês.

A investigação abrange dois crimes: adulteração do funcionamento de sistemas automatizados e extração fraudulenta de dados de usuários.

O caso é parte da crescente pressão regulatória sobre o X na Europa, que já enfrenta investigações por violações da Lei de Serviços Digitais. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

As autoridades investigam dois crimes específicos. O primeiro é a “adulteração do funcionamento de um sistema automatizado de processamento de dados”. O segundo é a “extração fraudulenta organizada de dados de usuários da plataforma”. Os promotores destacaram que a investigação mira tanto a empresa quanto pessoas envolvidas, mas ainda não há nomes oficialmente divulgados.

O Ministério Público francês informou que decidiu abrir o inquérito após realizar suas próprias verificações e receber informações adicionais de pesquisadores franceses e de diversas instituições públicas. Antes disso, a promotoria já havia conduzido um inquérito preliminar.

O caso é mais um capítulo da crescente pressão regulatória sobre o X, especialmente na Europa. A Comissão Europeia já investiga a empresa desde 2022 por suspeita de violação da Lei de Serviços Digitais, que estabelece regras para grandes plataformas online.

Além disso, dois parlamentares franceses acionaram recentemente o órgão regulador digital francês devido a postagens com teor antissemita e racista geradas pelo Grok, o chatbot de inteligência artificial do X. O aumento da disseminação de desinformação e discurso de ódio tem ampliado as cobranças por medidas mais rígidas contra a empresa.

Até o momento, o X não se pronunciou sobre a investigação francesa.

