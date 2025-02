Evitar andar sozinho e usar joias: veja alerta da embaixada dos EUA para o Carnaval 2025 Governo fala em evitar favelas em todos os momentos e alerta para golpes dados via aplicativos de encontro Brasília|Do Estadão Conteúdo 08/02/2025 - 08h33 (Atualizado em 08/02/2025 - 16h56 ) twitter

Elizabeth Frawley Bagley comanda Embaixada dos EUA em Brasília Marcelo Camargo/Agência Brasil - 06.08.2024

A Embaixada dos Estados Unidos publicou uma lista de recomendações que os cidadãos norte-americanos devem seguir para aproveitar o Carnaval brasileiro em segurança. Entre as orientações estão andar em grupo, não usar joias caras e evitar “a todo momento” frequentar favelas.

O carnaval este ano será realizado no dia 4 de março. As festividades, portanto, poderão começar na sexta-feira, 28, ou no sábado, dia 1°, a depender do local. Em cidades como São Paulo, por exemplo, haverá blocos nos finais de semana que antecedem e sucedem o carnaval (nos dias 22 e 23 de fevereiro e 8 e 9 de março).

“Com o início da temporada de carnaval de 2025, lembramos aos cidadãos dos EUA que permaneçam vigilantes enquanto aproveitam as festividades em todo o Brasil”, diz a Embaixada dos Estados Unidos, em nota. O comunicado foi divulgado no último dia 3, e publicado em caráter de “alerta de segurança”.

Na lista, estão recomendações como evitar andar sozinha, manter as janelas dos carros fechadas quando estiver no trânsito, não usar joias caras e não carregar altas quantias em dinheiro.

‌



Além disso, orientam também a evitar favelas “em todos os momentos”, e alertam para golpes que podem ser dados via aplicativos de encontro. “Criminosos visam estrangeiros através de aplicativos de namoro ou em bares antes de drogar e roubar suas vítimas. Não aceite bebidas de estranhos”, diz um dos itens da lista.

Outra orientação é não resistir em caso de assaltos. “Os criminosos geralmente estão armados. Sua vida é muito mais valiosa do que seus bens pessoais”, afirma a embaixada.

‌



No ano passado, foram registrados 597 furtos de celulares e 89 roubos durante os eventos de carnaval, realizados entre os dias 9 e 14 de fevereiro, em todo o Estado de São Paulo. No período anterior, foram 1.320 delitos do tipo (1.163 furtos e 157 roubos) entre as cidades paulistas, segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado.

Por fim, o órgão diz que, no caso de acontecer alguma ocorrência criminal, as vítimas devem procurar primeiro as autoridades brasileiras e depois entrar em contato com a Embaixada dos Estados Unidos, nas suas diferentes sedes espalhadas pelo Brasil.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Veja todas as recomendações feitas pela Embaixada dos EUA

Esteja ciente do seu entorno. Evite andar sozinho, especialmente à noite.

Mantenha as janelas fechadas quando estiver dentro de um veículo.

Não use joias caras ou carregue grandes quantias de dinheiro.

Evite favelas em todos os momentos, mesmo no contexto de festas de rua/blocos.

Fique atento a golpes de drogas em encontros. Criminosos visam estrangeiros através de aplicativos de namoro ou em bares antes de drogar e roubar suas vítimas. Não aceite bebidas de estranhos.

Não deixe bebidas desacompanhadas.

Confie em seus instintos, priorize a segurança e viaje em pares ou grupos.

Mantenha-se informado. Monitore a mídia para as últimas atualizações de segurança.

Não resista fisicamente a qualquer tentativa de roubo. Os criminosos geralmente estão armados. Sua vida é muito mais valiosa do que seus bens pessoais.

Relate qualquer atividade criminosa primeiro à polícia local e depois entre em contato conosco nos números listados abaixo se precisar de assistência.