Ladrões roubam mais de 100 mil ovos nos EUA em meio a alta de preços Preço dos ovos subiu mais de 65% no último ano, impulsionados principalmente por uma epidemia de gripe aviária Internacional|Do R7 06/02/2025 - 16h51 (Atualizado em 06/02/2025 - 16h51 )

O roubo ocorreu por volta das 20h40 e está sob investigação Reprodução/Record

Ladrões roubaram mais de 100 mil ovos de um caminhão, em Greencastle, no estado da Pensilvânia, EUA, no sábado (1). O prejuízo estimado é de US$ 40 mil (cerca de R$ 200 mil), segundo a polícia.

O roubo ocorreu por volta das 20h40 e está sob investigação. Em nota, a Pete & Gerry’s, empresa produtora dos ovos, afirmou estar colaborando com as autoridades. “Levamos esse assunto a sério e estamos comprometidos em resolvê-lo o mais rápido possível”, declarou. Ainda não há informações sobre suspeitos.

O crime acontece em um momento de forte alta nos preços dos ovos nos Estados Unidos. De acordo com o Departamento de Agricultura do país, os preços subiram mais de 65% no último ano, impulsionados principalmente pela epidemia de gripe aviária.

Desde 2022, houve surtos da doença em aves, gado e outros grupos de animais.

O impacto no bolso do consumidor já se reflete no varejo e na alimentação. Uma rede de lanchonetes anunciou uma sobretaxa temporária de US$ 0,50 por ovo devido ao “aumento sem precedentes nos preços”. Apenas em dezembro de 2023, os preços aumentaram mais de 8%.

Além disso, relatos de prateleiras vazias em supermercados têm se tornado mais frequentes no país.

O Departamento de Agricultura dos EUA prevê que os preços dos ovos continuarão subindo em 2025, com uma alta estimada de 20%. Atualmente, o valor médio de uma dúzia, que era de US$ 2,51 em dezembro de 2023, saltou para US$ 4,15 um ano depois.