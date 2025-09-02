Imprensa internacional repercute início de julgamento de Jair Bolsonaro; veja Ex-presidente é julgado no STF por tentativa de golpe de Estado; veículos destacam impacto do caso no Brasil e relação com os EUA Internacional|Do R7 02/09/2025 - 14h24 (Atualizado em 02/09/2025 - 14h24 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA O julgamento de Jair Bolsonaro no STF, por tentativa de golpe após as eleições de 2022, começou em 2 de setembro.

Bolsonaro enfrenta até 43 anos de prisão, com uma sentença prevista para 12 de setembro.

Imprensa internacional destaca o caso, comparando-o à tentativa de Donald Trump de permanecer no poder nos EUA.

O julgamento é considerado histórico, marcando a primeira vez que um ex-presidente brasileiro é julgado por tentativa de golpe.

Bolsonaro não comparece ao primeiro dia de julgamento no STF Valter Campanato/Agência Brasil

O julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros sete réus, iniciado nesta terça-feira (2) no Supremo Tribunal Federal (STF), por suposta articulação de um golpe de Estado após as eleições de 2022, tem repercutido na imprensa internacional.

Acusado de tentar descreditar o resultado eleitoral, planejar assassinatos de autoridades e incentivar a invasão dos Três Poderes, Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar, pode ser condenado a até 43 anos de prisão. A sentença é esperada até 12 de setembro.

O jornal norte-americano The New York Times chamou a movimentação da qual Bolsonaro é acusado de participar, elaborada entre a derrota eleitoral de 2022 e os atos de 8 de janeiro de 2023, de “plano sinistro”.

Segundo o veículo, há um “vasto conjunto de provas” contra o ex-presidente, incluindo depoimentos e documentos que apontam tentativas de desacreditar a eleição e planos para assassinar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o vice Geraldo Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes.

O jornal comparou o caso à tentativa de Donald Trump de se manter no poder nos EUA após 2020, acrescentando que o Brasil está conseguindo levar um ex-presidente a julgamento, algo que os EUA não fizeram.

Jornal The New York Times publicou reportagem nesta terça-feira (2) sobre julgamento de Bolsonaro Reprodução/The New York Times

O jornal britânico The Guardian entrevistou o trompetista Fabiano Leitão, que viralizou ao tocar uma marcha fúnebre e o hino antifascista “Bella Ciao” quando Bolsonaro virou réu, em março deste ano.

Leitão afirmou que está “fazendo o velório político” do ex-presidente e planeja tocar na frente do STF durante o julgamento. “Vai ser um momento de alegria ver o país se livrar desse instrumento de destruição”, disse. O jornal prevê que a condenação de Bolsonaro é “quase certa” para especialistas.

The Washington Post cita Donald Trump Reprodução/The Washington Post

O jornal norte-americano Washington Post disse que o julgamento marca uma “reviravolta significativa” no Brasil, que tradicionalmente opta por conciliação em vez de punição por crimes contra o Estado.

O veículo também apontou tensões com os EUA, já que Trump, que chamou as investigações de “caça às bruxas”, impôs tarifas de 50% contra o Brasil em retaliação. O jornal afirmou que o caso polariza ainda mais o país e testa a determinação do Judiciário brasileiro.

A revista britânica The Economist classificou Bolsonaro como o “Trump dos trópicos” e descreveu os atos de 8 de janeiro como “esquisitos e bárbaros”, citando o clima festivo nos acampamentos bolsonaristas antes da invasão.

A publicação elogiou a investigação brasileira como uma “lição de maturidade democrática” e destacou que o julgamento é histórico, sendo a primeira vez que um ex-presidente brasileiro é julgado por tentativa de golpe.

Revista britânica The Economist trouxe ex-presidente na capa Reprodução/The Economist

A rede britânica BBC falou sobre o apoio de Trump ao ex-presidente brasileiro, que comparou o caso à invasão do Capitólio em 2021. Já o jornal espanhol El País chamou o julgamento de “o mais importante da história recente do Brasil”,

O jornal argentino Clarín, o maior do país, analisou o impacto do caso na direita brasileira, especialmente com as eleições de 2026 se aproximando. O francês Le Monde mencionou a prisão domiciliar de Bolsonaro e o reforço na segurança para o julgamento.

Perguntas e Respostas Qual é o contexto do julgamento de Jair Bolsonaro? O ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete réus estão sendo julgados no Supremo Tribunal Federal (STF) por suposta articulação de um golpe de Estado após as eleições de 2022. Bolsonaro é acusado de tentar descreditar o resultado eleitoral, planejar assassinatos de autoridades e incentivar a invasão dos Três Poderes. Ele está em prisão domiciliar e pode ser condenado a até 43 anos de prisão, com a sentença esperada até 12 de setembro. Como a imprensa internacional está cobrindo o julgamento? A imprensa internacional tem dado ampla cobertura ao julgamento. O jornal norte-americano The New York Times descreveu a movimentação de Bolsonaro como um "plano sinistro" e destacou um "vasto conjunto de provas" contra ele, incluindo depoimentos e documentos. O caso foi comparado à tentativa de Donald Trump de se manter no poder nos EUA após 2020, ressaltando que o Brasil está levando um ex-presidente a julgamento, algo que não ocorreu nos EUA. Quais foram as reações de figuras públicas sobre o julgamento? O trompetista Fabiano Leitão, que se tornou conhecido por tocar uma marcha fúnebre quando Bolsonaro virou réu, afirmou que está "fazendo o velório político" do ex-presidente e planeja tocar na frente do STF durante o julgamento. Ele expressou que será um momento de alegria para ver o país se livrar de Bolsonaro. Especialistas acreditam que a condenação é "quase certa". Qual é a importância do julgamento para o Brasil? O Washington Post afirmou que o julgamento representa uma "reviravolta significativa" no Brasil, que historicamente opta pela conciliação em vez de punição por crimes contra o Estado. O caso também intensifica as tensões com os EUA, especialmente devido ao apoio de Trump a Bolsonaro e às retaliações comerciais que ocorreram. O julgamento está polarizando ainda mais o país e testando a determinação do Judiciário brasileiro. Como o julgamento é visto por publicações internacionais? A revista The Economist classificou Bolsonaro como o "Trump dos trópicos" e descreveu os atos de 8 de janeiro como "esquisitos e bárbaros". A BBC mencionou o apoio de Trump a Bolsonaro, enquanto o jornal El País chamou o julgamento de "o mais importante da história recente do Brasil". O Clarín, da Argentina, analisou o impacto do caso na direita brasileira, especialmente com as eleições de 2026 se aproximando.

