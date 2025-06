Israel admite ter cogitado matar Ali Khamenei durante conflito com o Irã Ministro da Defesa afirmou que o líder iraniano evitou ação ao se esconder e cortar comunicações durante ofensiva israelense Internacional|Do R7, em Brasília 26/06/2025 - 17h29 (Atualizado em 26/06/2025 - 17h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Khamenei ficou escondido em bunker durante ataques de EUA e Israel Escritório do líder supremo iraniano/Divulgação

Durante entrevista à emissora israelense Canal 13, o ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, declarou que o governo considerou a eliminação do líder supremo iraniano, aiatolá Ali Khamenei, no contexto do confronto recente entre os dois países.

Segundo Katz, o plano não avançou por falta de uma oportunidade prática. “Se estivesse ao alcance, teríamos agido”, afirmou. O ministro afirmou que Khamenei adotou medidas de proteção ao se esconder e interromper os contatos com comandantes de alto escalão.

O ministro negou qualquer necessidade de aval dos Estados Unidos para esse tipo de operação: “Não pedimos permissão para essas coisas”.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

As declarações surgem dias após o fim do conflito de 12 dias iniciado em 13 de junho, quando forças israelenses realizaram ataques contra alvos estratégicos iranianos. Durante o confronto, morreram comandantes militares e cientistas ligados ao programa nuclear do Irã.

‌



Autoridades de Israel e dos Estados Unidos, incluindo o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e o ex-presidente Donald Trump, sinalizaram a possibilidade de ações que poderiam resultar em mudanças profundas no comando político iraniano.

Khamenei aparece em vídeo

Nesta quinta-feira (26), o aiatolá Khamenei apareceu em vídeo transmitido pela TV estatal, sua primeira manifestação desde 19 de junho.

‌



Na gravação, ele exaltou um ataque iraniano a uma base americana no Catar e alertou para novas respostas caso o país volte a ser provocado.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp