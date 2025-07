Israel e EUA procuram países dispostos a acolher cidadãos da Faixa de Gaza, diz Netanyahu Para o primeiro-ministro de Israel, se pessoas quiserem sair de Gaza, devem poder sair Internacional|Do R7, em Brasília 07/07/2025 - 23h17 (Atualizado em 07/07/2025 - 23h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Trump e Netanyahu tiveram encontro na Casa Branca nesta segunda Daniel Torok/Official White House Photo - 7.4.2025

Em jantar com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na Casa Branca, nesta segunda-feira (7), o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou que Israel e os Estados Unidos estão negociando com outros países a possibilidade de receber parte da população palestina da Faixa de Gaza, afetada pela guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas.

Durante o encontro, Netanyahu defendeu a ideia de oferecer aos palestinos o que chamou de “liberdade de escolha”.

“Acho que o presidente Trump teve uma visão brilhante. Chama-se livre escolha. Sabe, se as pessoas quiserem ficar, podem ficar. Mas se quiserem sair, devem poder sair. Não deveria ser uma prisão. Deveria ser um lugar aberto e dar às pessoas livre escolha”, declarou.

Segundo o premiê israelense, o objetivo é dar aos civis palestinos uma alternativa em meio ao conflito que já dura anos e provocou uma grave crise humanitária no território.

‌



“Estamos trabalhando em estreita colaboração com os Estados Unidos para encontrar países que busquem realizar o que sempre dizem, que querem dar aos palestinos um futuro melhor. E acho que estamos perto de encontrar vários países, e acho que isso dará novamente a liberdade de escolha. Os palestinos devem tê-la, e espero que possamos garanti-la”, disse Netanyahu.

Trump elogiou a articulação entre Israel e as nações vizinhas. “Tivemos uma ótima cooperação dos países vizinhos de Israel, uma ótima cooperação de todos eles. Então, algo de bom vai acontecer”, afirmou o presidente dos EUA.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp