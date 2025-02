Javier Milei entrega motosserra a Elon Musk em evento conservador nos EUA Presidente da Argentina presenteou bilionário com símbolo da campanha dele à Casa Rosada Internacional|Do R7 20/02/2025 - 19h32 (Atualizado em 20/02/2025 - 19h57 ) twitter

Javier Milei entregou motosserra a Elon Musk Reprodução/YouTube/CPAC - 20.2.2025

O presidente da Argentina, Javier Milei, “presenteou” com uma motosserra o bilionário Elon Musk, que lidera o Departamento de Eficiência Governamental dos Estados Unidos. A ferramenta foi entregue nesta quinta-feira (20) durante o Conservative Political Action Conference, evento que reúne lideranças conservadoras e é realizado em Washington, capital dos EUA.

Javier Milei gives Elon Musk a chainsaw at CPAC 🤣 ⬇️

pic.twitter.com/qazdUw6mwB — Defiant West 🇬🇧🇺🇸 (@DefiantWest) February 20, 2025

“Esta é a motosserra da burocracia”, disse Musk ao receber o objeto.

A motosserra virou um símbolo da campanha presidencial de Milei, em 2023. O presidente argentino usou a ferramenta para representar sua promessa de cortar drasticamente os gastos públicos e reduzir o tamanho do Estado na Argentina.

El Presidente Javier Milei en el escenario del CPAC Estados Unidos 2025 junto a Elon Musk. pic.twitter.com/syEacNvdjf — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) February 20, 2025

Ao longo da campanha, ele aparecia em comícios segurando uma motosserra, reforçando sua proposta de eliminar ministérios, reduzir subsídios e privatizar empresas estatais.

‌



“O presidente Javier Milei se encontrou nos Estados Unidos com o empresário e diretor do Departamento de Eficiência Governamental, Elon Musk, a quem presenteou uma réplica da motosserra que ele tem em seu escritório”, informou o gabinete do presidente argentino em uma rede social.

El Presidente Javier Milei se reunió en Estados Unidos con el empresario y Director del Departamento de Eficiencia Gubernamental, Elon Musk, a quien le regaló una réplica de la motosierra que tiene en su despacho. pic.twitter.com/pdOE9JyomV — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) February 20, 2025