Vazamento revela interferência de Milei em entrevista sobre escândalo de criptomoeda Íntegra da entrevista sugere perguntas combinadas e interrupções do assessor do presidente Internacional|Do R7 19/02/2025 - 08h30 (Atualizado em 19/02/2025 - 08h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A crise foi desencadeada por uma mensagem na qual Milei apontou que a criptomoeda $LIBRA incentivaria o crescimento da Argentina Reprodução/X - @andres20ad

Uma entrevista concedida pelo presidente da Argentina, Javier Milei, à emissora Todo Noticias teve sua íntegra publicada no YouTube, revelando trechos que haviam sido cortados da versão exibida na TV na noite de segunda-feira (17). O material não editado mostrou discussões entre Milei e o jornalista Jonathan Viale sobre a edição da entrevista, especialmente em relação ao escândalo envolvendo a criptomoeda $LIBRA.

Hicieron una entrevista para salvarle el culo a Milei. Pusieron al periodista más vendido de Argentina, anotaron todas las preguntas que el periodista debía leer. Interrumpieron la entrevista cuando Milei se salía de madre. Y aún así la cagaron. Increíble #MileiEstafadorMundial pic.twitter.com/L2g7LOXum4 — Andrés 💪🕊 🍁 (@andres20ad) February 18, 2025

A gravação completa, removida pouco depois da plataforma de vídeo, foi baixada por usuários, garantindo a circulação dos trechos censurados. Nas imagens vazadas, assessores do presidente aparecem moderando a conversa sobre a criptomoeda, que havia sido promovida por Milei dias antes em suas redes sociais. O endosso fez o ativo digital disparar de valor, seguido por um colapso, gerando impactos econômicos, jurídicos e políticos.

Os trechos excluídos revelam a interferência de Santiago Caputo, assessor próximo de Milei sem cargo oficial, que interrompe a entrevista e conversa ao pé do ouvido tanto com o presidente quanto com o jornalista. Em determinado momento, Viale menciona que a questão pode gerar problemas legais para Milei.

Outro trecho vazado mostra o presidente perguntando: “Mas as perguntas estão combinadas, né?”, ao que o jornalista responde: “Sim! Estamos fazendo as de (porta-voz do governo, Manuel) Adorni, de Karina (Milei, irmã do presidente) e de Caputo.”

‌



Diante das críticas, Jonathan Viale se manifestou no X: “Não vou dar-lhes esse prazer. Preparem-se para esta noite.” Já o porta-voz do governo, Manuel Adorni, tentou minimizar o impacto, elogiando a interferência de Caputo como um gesto de “excelência”, embora tenha admitido que Milei a considerou desnecessária.

Por que o escândalo afeta Milei?

A crise foi desencadeada por uma mensagem na qual Milei apontou que a criptomoeda $LIBRA incentivaria o crescimento da Argentina e deixou um link para o investimento. Após a mensagem, o ativo teve uma valorização de 10 vezes em seu preço, mas despencou nas horas seguintes, fazendo com que milhares de investidores perdessem dinheiro investido. Milei então apagou a mensagem e disse que não estava ciente de detalhes do projeto.

‌



Após a disparada por conta do alto volume de investimento, os desenvolvedores da moeda passaram então a vender seus ativos, o que fez com que a moeda perdesse praticamente todo seu valor.

De acordo com o jornal argentino La Nación, cerca de 80% dos ativos de $LIBRA estavam nas mãos dos desenvolvedores, que criaram o site para divulgar a moeda instantes antes de Milei fazer sua divulgação. Com isso, a venda em massa após a valorização fez com que a moeda entrasse em colapso. Ainda segundo o jornal, o volume de recursos movimentados pelas compras e vendas chegou a US$ 4,5 bilhões no intervalo de duas horas.

‌



Em meio às pressões da oposição e à repercussão do caso na imprensa argentina, o governo argentino anunciou, na noite do sábado, que instalaria uma “investigação urgente” sobre o caso.

A presidência argentina anunciou que, “à luz dos acontecimentos, Milei decidiu encaminhar imediatamente o assunto ao Escritório Anticorrupção (OA) para determinar se houve conduta imprópria por parte de qualquer membro do governo nacional, incluindo o próprio presidente”.