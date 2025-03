Kim Jong-un testa sistema antiaéreo, explode ‘míssil inimigo’ e sorri para subalternos Teste é de artefato produzido em “larga escala” e teve “desempenho abrangente”, disse a mídia estatal da Coreia do Norte Internacional|Do R7 21/03/2025 - 12h10 (Atualizado em 21/03/2025 - 12h10 ) twitter

Kim Jon-un acompanha presencialmente teste com disparo de mísseis de sistema antiaéreo norte-coreano Divulgação/KCNA (Agência Central de Notícias da Coreia)

A Coreia do Norte disse que realizou com sucesso o teste de seu mais recente sistema de mísseis antiaéreos, que já está sendo produzido em larga escala, informou a mídia estatal do país nesta sexta-feira (21).

O líder Kim Jong-un acompanhou o exercício presencialmente, segundo a KCNA, a Agência Central de Notícias da Coreia. Ele esteve acompanhado de membros da Comissão Militar Central do partido.

O disparo foi conduzido na quinta-feira (20) pela Administração de Mísseis do país, com o objetivo de avaliar o “desempenho abrangente” do sistema, produzido por uma empresa da indústria de munições.

Míssil antiaéreo é disparado durante teste na Coreia do Norte Divulgação/KCNA (Agência Central de Notícias da Coreia)

De acordo com a KCNA, o teste confirmou a “vantajosa” e “altamente confiável” capacidade de resposta rápida do míssil.

Fotos divulgadas pela agência estatal mostram um míssil atingindo um alvo, explodindo no ar e caindo no mar. Em outra imagem, o líder Kim aparece sorrindo, aparentemente satisfeito com o resultado.

Foto mostra míssil da Coreia do Norte atingindo 'alvo inimigo' durante teste Divulgação/KCNA (Agência Central de Notícias da Coreia)

Segundo a KCNA, Kim afirmou que o exército norte-coreano será equipado com “outro grande sistema de armas de defesa com desempenho de combate louvável”. Ele também expressou gratidão ao grupo de pesquisa e à empresa de munições envolvida, por contribuírem para o fortalecimento da capacidade de defesa nacional.

Míssil da Coreia do Norte cai no mar após atingir 'alvo inimigo' durante teste Divulgação/KCNA (Agência Central de Notícias da Coreia)