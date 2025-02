Donald Trump é um bom negociador e conta com alto poder de barganha dos EUA, analisa economista

O presidente americano Donald Trump vem sinalizando uma série de decisões no campo da política econômica em menos de um mês de mandato. Em entrevista ao Conexão Record News desta quinta-feira (6), o economista Rodrigo Simões comentou que as ações recentes de Trump têm mais objetivos geopolíticos do que econômicos propriamente ditos.



O professor explicou que, pela experiência do republicano no mercado imobiliário e o alto poder de barganha do país, ele tende a jogar as propostas em altos valores, como as altas taxas , para chegar ao que deseja quando há uma negociação.



Na âmbito brasileiro, Simões acredita que o país precisa ser mais pragmático e observar as necessidades com as demandas de produtos americanos para obter o melhor saldo em possíveis taxações de Trump.