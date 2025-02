Líderes mundiais se reúnem para o 80º aniversário da libertação de Auschwitz Cerimônia no Dia da Memória do Holocausto prioriza testemunhos de sobreviventes e relembra as vítimas do regime nazista Internacional|Do R7 27/01/2025 - 08h46 (Atualizado em 27/01/2025 - 08h50 ) twitter

Sobreviventes do campo de concentração Auschwitz em frente ao portão do antigo local de extermínio Reprodução

Nesta segunda-feira (27), líderes mundiais se reunirão na Polônia para marcar o Dia da Memória do Holocausto e o 80º aniversário da libertação do campo de concentração de Auschwitz-Birkenau, outrora sob controle da Alemanha nazista.

Entre os presentes estarão o rei Charles, do Reino Unido, o chanceler alemão Olaf Scholz e o presidente francês Emmanuel Macron. O evento ocorrerá em uma tenda especialmente erguida sobre o portão de entrada do antigo campo de extermínio.

O Dia Internacional da Memória do Holocausto foi estabelecido pelas Nações Unidas em 2005 e é observado anualmente em 27 de janeiro, data que celebra a libertação de Auschwitz em 1945 e homenageia os seis milhões de judeus assassinados pelo regime nazista.

No início deste mês, o Memorial e Museu de Auschwitz informou que não permitirá discursos de líderes durante a cerimônia. A prioridade será dada aos sobreviventes do campo, que poderão compartilhar suas memórias. Cada sobrevivente foi convidado a levar um acompanhante para apoiá-los durante as comemorações.

‌



“Estamos plenamente cientes de quão exigente física e emocionalmente pode ser para eles participar do evento no local do antigo campo”, declarou o Memorial em comunicado.

Entre 1940 e 1945, cerca de 1,1 milhão de pessoas foram assassinadas em Auschwitz, a maioria judeus. No entanto, também pereceram poloneses, ciganos e prisioneiros de guerra soviéticos, entre outros grupos perseguidos pelo Terceiro Reich.

‌



Michael Bornstein, um dos sobreviventes que passou sete meses no campo ainda criança, comentou que “nada será fácil sobre retornar” ao local.

Um dos símbolos do 80º aniversário será a colocação de um vagão de trem de carga diretamente em frente ao portão principal de Auschwitz, um poderoso lembrete das atrocidades cometidas no campo.