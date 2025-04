Mãe foge com noivo da filha e leva dinheiro e joias da família Caso ocorreu no interior da Índia e deixou vilarejo em choque Internacional|Do R7 15/04/2025 - 20h15 (Atualizado em 15/04/2025 - 20h15 ) twitter

Anita e Rahul fugiram com dinheiro e joias Reprodução de vídeo/NBT TV

Uma jovem indiana que estava com o casamento marcado precisou cancelar a cerimônia depois que sua mãe fugiu com o noivo que é 11 anos mais novo do que a agora ex-sogra. O caso ocorreu no estado de Uttar Pradesh, na Índia, sendo o canal de notícias NDTV.

Shivani iria se casar com Rahul em dez dias e já havia enviado os convites aos amigos e parentes. Mas esse não foi o único prejuízo. Sua mãe, Anita, também fugiu com todo o dinheiro e as joias que a família guardava em casa.

‌



A jovem relatou que, nos últimos três ou quatro meses, a mãe e o noivo conversavam constantemente por telefone.

‌



Chocada com a traição dupla, Shivani desabafou que a mãe atendeu a todos os pedidos de Rahul e não deixou nenhum dinheiro para trás. Apesar da dor, ela afirmou que não se importa mais com o paradeiro da mãe, mas quer de volta o dinheiro e os bens levados.

‌



O pai de Shivani, Jitendra Kumar, contou que trabalha em Bengaluru e que havia escutado boatos sobre as conversas entre Anita e Rahul, mas optou por não intervir devido à proximidade do casamento. Ele agora se arrepende de não ter questionado a situação antes.

Kumar revelou que Anita e Rahul falavam por muitas horas todos os dias, o que o deixou desconfiado. No entanto, ele só tomou providências após Anita desaparecer com o dinheiro e os objetos de valor no último dia 6 de abril. Desde então, o homem tenta contato com ela e com Rahul, sem sucesso.

Em uma das últimas tentativas, Kumar conseguiu falar com Rahul, que inicialmente negou estar com Anita. Mais tarde, porém, admitiu o envolvimento e afirmou que Kumar havia feito a esposa sofrer por 20 anos, sugerindo que ele “a esquecesse”.

O pai de Shivani registrou um boletim de ocorrência por desaparecimento na delegacia local. As autoridades locais confirmaram que iniciaram uma investigação e garantiram que as medidas necessárias estão sendo tomadas para localizar o casal fugitivo.

O caso, que ganhou notoriedade na mídia local, chocou a comunidade e deixou a família devastada. Além da dor emocional, os prejuízos financeiros agravaram ainda mais a situação de uma cerimônia que se transformou em um escândalo familiar.

