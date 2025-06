Mulher ‘morta’ acorda dentro de caixão após erro de médico legista Idosa de 88 anos quase enterrada viva na República Tcheca; investigação policial apura falhas no atendimento Internacional|Do R7 03/06/2025 - 11h50 (Atualizado em 03/06/2025 - 11h50 ) twitter

Idosa acordou dentro de caixão enquanto seu corpo estava sendo preparado por funerária Carolyn Booth/Pixabay

Uma mulher de 88 anos passou por uma situação assustadora ao “acordar” dentro de um caixão enquanto seu corpo era preparado para o funeral, após ser erroneamente dada como morta por um legista na cidade de Pilsen, na República Tcheca.

O caso ganhou destaque na imprensa local e motivou abertura de investigação policial.

Segundo relatos, o marido da idosa notou que ela estava desmaiada pela manhã e acionou os serviços de emergência. Ao chegarem, os socorristas encontraram a senhora aparentemente sem sinais vitais, e o médico legista responsável declarou oficialmente seu óbito.

‌



No entanto, durante os preparativos para o enterro, os funcionários funerários perceberam que a mulher ainda apresentava sinais de vida — seja ao notarem a respiração ou ao observarem os olhos se abrindo, conforme versões da mídia local. Imediatamente, a equipe solicitou auxílio médico e a idosa foi levada ao hospital, onde segue internada.

‌



A polícia confirmou que está investigando as circunstâncias que levaram ao erro do legista e à quase tragédia de um enterro prematuro. A empresa privada responsável pelo médico envolvido emitiu um pedido público de desculpas e afirmou que medidas serão tomadas diante do incidente.

‌



Um porta-voz do serviço de ambulância explicou que o chamado foi atendido conforme protocolos vigentes, e que, após o alerta dos trabalhadores funerários, uma nova equipe médica foi enviada ao local para garantir o atendimento da paciente. A investigação aguarda definir a qualificação legal do caso.

Este episódio lembra outras situações similares ao redor do mundo, como a do boliviano Víctor Hugo Mica Alvarez, de 30 anos, que em 2022 acordou dentro de um caixão onde havia sido enterrado vivo durante um festival tradicional em El Alto, na Bolívia. Alvarez conseguiu escapar quebrando o vidro do caixão.

