Quedas de robôs humanoides divertem a plateia na estreia de jogos mundiais em Pequim

Na estreia dos Jogos Mundiais dos Robôs Humanoides em Pequim, na China, os tombos dos robôs foram a principal atração do evento. Durante as apresentações, 500 atletas robóticos competiram em modalidades como futebol e boxe .



Apesar das tentativas, os equipamentos criados para mostrar o futuro da tecnologia enfrentaram dificuldades nos movimentos e garantiram a diversão da plateia , que assistiu com prazer às surpresas e imprevistos que aconteceram durante o espetáculo.