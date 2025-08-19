Quedas de robôs humanoides divertem a plateia na estreia de jogos mundiais em Pequim
Atletas robóticos tentaram mostrar habilidades no boxe e no futebol, mas tiveram dificuldade de concluir os movimentos com sucesso
Na estreia dos Jogos Mundiais dos Robôs Humanoides em Pequim, na China, os tombos dos robôs foram a principal atração do evento. Durante as apresentações, 500 atletas robóticos competiram em modalidades como futebol e boxe.
Apesar das tentativas, os equipamentos criados para mostrar o futuro da tecnologia enfrentaram dificuldades nos movimentos e garantiram a diversão da plateia , que assistiu com prazer às surpresas e imprevistos que aconteceram durante o espetáculo.
