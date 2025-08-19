Logo R7.com
Quedas de robôs humanoides divertem a plateia na estreia de jogos mundiais em Pequim

Atletas robóticos tentaram mostrar habilidades no boxe e no futebol, mas tiveram dificuldade de concluir os movimentos com sucesso

News das 10|Do R7

Na estreia dos Jogos Mundiais dos Robôs Humanoides em Pequim, na China, os tombos dos robôs foram a principal atração do evento. Durante as apresentações, 500 atletas robóticos competiram em modalidades como futebol e boxe.

Apesar das tentativas, os equipamentos criados para mostrar o futuro da tecnologia enfrentaram dificuldades nos movimentos e garantiram a diversão da plateia , que assistiu com prazer às surpresas e imprevistos que aconteceram durante o espetáculo.

