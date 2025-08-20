Redemoinho causa destruição e pânico em área de alimentação ao ar livre na China
Fenômeno chegou de forma repentina e durou poucos segundos; mesas, cadeiras e até motocicletas foram arremessadas para longe
Um redemoinho causou pânico em uma área de alimentação ao ar livre na China. O fenômeno chegou de forma repentina e lançou mesas, cadeiras, diversos objetos e até motocicletas para longe.
A duração foi de poucos segundos, mas foi suficiente para provocar destruição e deixar uma pilha de entulhos no local. Não houve feridos.
