Redemoinho causa destruição e pânico em área de alimentação ao ar livre na China

Fenômeno chegou de forma repentina e durou poucos segundos; mesas, cadeiras e até motocicletas foram arremessadas para longe

Hora News|Do R7

Um redemoinho causou pânico em uma área de alimentação ao ar livre na China. O fenômeno chegou de forma repentina e lançou mesas, cadeiras, diversos objetos e até motocicletas para longe.

A duração foi de poucos segundos, mas foi suficiente para provocar destruição e deixar uma pilha de entulhos no local. Não houve feridos.

