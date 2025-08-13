Ônibus capota antes de pedágio na Rússia e lança passageiros pela janela; assista Colisão com estrutura deixou 39 pessoas feridas, segundo autoridades, com cinco em estado grave Internacional|Do R7 13/08/2025 - 16h10 (Atualizado em 13/08/2025 - 16h10 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Um ônibus que fazia a rota Lugansk-Moscou capotou na rodovia M-4 Don, na Rússia.

O acidente feriu 39 pessoas, com cinco em estado grave.

Condições climáticas, como forte neblina e asfalto molhado, podem ter contribuído para o acidente.

Todos os feridos foram atendidos e enviados a hospitais na região.

Ministério da Saúde da Rússia informou que todos os feridos receberam atendimento Reprodução/X/pisklauren

Um ônibus que fazia a rota Lugansk-Moscou capotou na manhã de 5 de agosto na rodovia M-4 Don, na região de Tula, na Rússia, pouco antes de um pedágio. O acidente deixou 39 pessoas feridas, segundo autoridades, com cinco em estado grave e as demais em condição moderada.

Imagens divulgadas pelo governo da República Popular de Luhansk mostram o momento em que o veículo derrapa ao se aproximar do pedágio, perde o controle, atinge a estrutura e vira de lado. Passageiros são vistos saindo pelas janelas quebradas e, em seguida, ajudando a virar o ônibus.

🇷🇺 In the Tula region of #Russia, a bus skidded so much that passengers were thrown out of it pic.twitter.com/nMetWWv8HM — Pisklauren (@pisklauren) August 5, 2025

De acordo com relatos iniciais, o veículo perdeu tração antes de colidir com a barreira lateral. A forte neblina e o asfalto molhado podem ter contribuído para a perda de controle. O acidente ocorreu em um trecho onde a visibilidade era reduzida, segundo as autoridades locais.

O Ministério da Saúde da Rússia informou que todos os feridos receberam atendimento e foram encaminhados a hospitais da região.

