Ônibus capota antes de pedágio na Rússia e lança passageiros pela janela; assista
Colisão com estrutura deixou 39 pessoas feridas, segundo autoridades, com cinco em estado grave
Um ônibus que fazia a rota Lugansk-Moscou capotou na manhã de 5 de agosto na rodovia M-4 Don, na região de Tula, na Rússia, pouco antes de um pedágio. O acidente deixou 39 pessoas feridas, segundo autoridades, com cinco em estado grave e as demais em condição moderada.
Imagens divulgadas pelo governo da República Popular de Luhansk mostram o momento em que o veículo derrapa ao se aproximar do pedágio, perde o controle, atinge a estrutura e vira de lado. Passageiros são vistos saindo pelas janelas quebradas e, em seguida, ajudando a virar o ônibus.
De acordo com relatos iniciais, o veículo perdeu tração antes de colidir com a barreira lateral. A forte neblina e o asfalto molhado podem ter contribuído para a perda de controle. O acidente ocorreu em um trecho onde a visibilidade era reduzida, segundo as autoridades locais.
O Ministério da Saúde da Rússia informou que todos os feridos receberam atendimento e foram encaminhados a hospitais da região.
