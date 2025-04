País faz cerimônia de pompa para inaugurar seus primeiros caixas eletrônicos Os 12 mil habitantes de Tuvalu precisavam sacar dinheiro no banco Internacional|Do R7 16/04/2025 - 18h25 (Atualizado em 16/04/2025 - 18h25 ) twitter

Autoridades de Tuvalu cortam bolo para comemorar a instalação de caixas eletrônicos no país Divulgação/Governo de Tuvalu

Tuvalu, uma das menores e mais remotas nações do mundo, inaugurou seus primeiros caixas eletrônicos. A cerimônia histórica ocorreu na vila de Vaiaku, na ilha principal de Funafuti, sede do Banco Nacional de Tuvalu, e contou com a presença do primeiro-ministro Feleti Teo, autoridades locais, líderes tradicionais, parlamentares e representantes dos setores diplomático e empresarial.

Com uma população de cerca de 12 mil pessoas, Tuvalu até então realizava todas as suas operações bancárias exclusivamente em dinheiro. Em dias de pagamento, era comum ver longas filas nos bancos, que fechavam às 14h, dificultando o acesso da população aos seus salários e às transações básicas. A nova infraestrutura promete mudar esse cenário, introduzindo o uso de cartões e terminais eletrônicos em diversas áreas do país.

O projeto de modernização bancária teve início em 2021. Agora, foram inaugurados cinco caixas eletrônicos. Em breve, 30 maquinhas de venda por cartão também serão instaladas em locais, como o aeroporto e algumas lojas. Segundo o gerente do Banco Nacional de Tuvalu, Siose Penitala Teo, em entrevista ao jornal inglês The Guardian, esse avanço só foi possível com o apoio do governo e muita determinação da equipe envolvida.

‌



Teo ressaltou que a população vinha operando em um sistema bancário analógico e que os novos equipamentos, considerados sonhos distantes até pouco tempo, representam um marco para o país. A empresa Pacific Technologies Limited, de Fiji, foi contratada para instalar os sistemas após estudos e análises de custo-benefício. A prioridade foi oferecer soluções eficientes e acessíveis para os clientes locais.

‌



Inicialmente, os caixas eletrônicos aceitarão apenas cartões pré-pagos, mas o banco já planeja lançar cartões de débito emitidos localmente. A meta é, em breve, oferecer também cartões com bandeira Visa, permitindo compras online e uso internacional para viagens. A medida é vista como um passo rumo à inclusão financeira e ao empoderamento econômico dos cidadãos.

‌



Com cerca de 6 mil clientes bancários ativos — muitos com múltiplas contas —, a expectativa é que a adoção dos serviços eletrônicos reduza a dependência do dinheiro em espécie, melhore o acesso em ilhas mais distantes e traga mais agilidade ao cotidiano dos tuvaluanos. Durante o período inicial, o uso dos terminais será gratuito para incentivar a adaptação da população ao novo sistema.

Além do progresso financeiro, a cerimônia de inauguração serviu também como símbolo de resiliência frente aos desafios enfrentados pelo país. Tuvalu, composto por nove pequenas ilhas no Pacífico Sul, enfrenta sérias ameaças climáticas, com risco de desaparecer por submersão devido à elevação do nível do mar. Em eventos internacionais como a COP29, o governo já alertou para o futuro incerto de sua nação.

