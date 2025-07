Pedaço de Marte é leiloado por R$ 29 milhões; veja os meteoritos mais caros do mundo Apenas 400 dos mais de 77 mil meteoritos oficialmente reconhecidos têm origem no planeta vermelho Internacional|Do R7 17/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 17/07/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

NWA 16788 caiu no deserto do Saara, na região de Agadez, no Níger, em 2023 Sotheby's

Um pedaço de Marte foi arrematado por mais de US$ 5,2 milhões (R$ 29 milhões) em um leilão realizado na quarta-feira (16) em Nova York. Segundo a casa de leilões Sotheby’s, trata-se do meteorito marciano NWA 16788, o maior já encontrado na Terra. A venda superou as expectativas, já que o artefato estava avaliado em US$ 4 milhões, e se tornou a operação mais cara envolvendo um meteorito.

Com peso de pouco mais de 24 quilos, o NWA 16788 caiu no deserto do Saara, na região de Agadez, no Níger, em 2023, após viajar cerca de 225 milhões de quilômetros pelo espaço. Segundo a Sotheby’s, ele representa 6,5 por cento de todo o material marciano conhecido na Terra. Apenas 400 dos mais de 77 mil meteoritos oficialmente reconhecidos têm origem no planeta vermelho. O comprador do meteorito não foi identificado.

RESUMO DA NOTÍCIA Um meteorito de Marte, o NWA 16788, foi leiloado por R$ 29 milhões em Nova York.

O meteorito pesa 24 quilos e representa 6,5% do material marciano conhecido na Terra.

Apenas 400 dos mais de 77 mil meteoritos reconhecidos têm origem em Marte.

Outros meteoritos valiosos incluem o Fukang, Willamette, Brenham e Conception Junction, com valores que variam até R$ 10 milhões. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

A seguir, veja outros meteoritos que marcaram a história por seus valores, de fato, astronômicos:

Meteorito Fukang

Fukang Meteorite

The Fukang meteorite is a meteorite that was found in the mountains near Fukang, China in 2000. It is a pallasite—a type of stony–iron meteorite with olivine crystals. It is estimated to be 4.5 billion years old. pic.twitter.com/M2vNjUPr1L — Black Hole (@konstructivizm) June 20, 2025

Avaliado em US$ 1,77 milhão (R$ 10 milhões), o meteorito Fukang foi encontrado em 2000 nas montanhas da China. Com cerca de 4,5 bilhões de anos, ele é composto por uma matriz de ferro e cristais de olivina. O meteorito chegou a ter uma parte de 20 quilos exibida em uma feira de gemas nos Estados Unidos. Em 2008, uma tentativa de venda por US$ 2 milhões (R$ 11,2 milhões) não obteve sucesso, mas ainda assim a peça se mantém entre as mais valiosas do mundo.

‌



Meteorito Willamette

Com valor estimado em US$ 1,3 milhão (R$ 7,2 milhões), o Willamette é um dos maiores meteoritos já encontrados nos Estados Unidos. A peça de 15,5 toneladas foi descoberta no Oregon, embora a data exata seja desconhecida. Feito de ferro em configuração de octaedrito médio, está em exposição no Museu Americano de História Natural, em Nova York, desde 1906.

Meteorito Brenham

Did you ever wonder about the value of a meteor?? 🌏☄️



We introduce to you, the first and only stable coin backed up by outer space stone, Brenham Meteor 👽🛸



Exlusively display at our World First RWA Tokenisation Exhibition Party in Seoul, South Korea 12/06/2024 pic.twitter.com/aPBx1OAc0Q — GreenX Digital Exchange (@GREENX_IO) June 13, 2024

Encontrado em 1882 no Kansas, o meteorito Brenham pesa 635 quilos e tem valor estimado em cerca de US$ 934 mil (R$ 5 milhões). A rocha tem estrutura de palasita e contém cristais de olivina visíveis em seu interior. Parte da massa principal pertence a uma coleção particular no Texas. Outro exemplar, com 450 quilos, está exposto em Greensburg, Kansas.

‌



Meteorito Conception Junction

Avaliado em aproximadamente US$ 755 mil (R$ 4,2 milhões), o meteorito Conception Junction foi descoberto em 2006 por um fazendeiro no Missouri. Pesando 17,5 quilos, trata-se de uma palasita de ferro extremamente rara. O geoquímico Randy Korotev, da Universidade de Washington, ajudou a identificá-lo. Parte do meteorito foi doada a instituições acadêmicas, mas fragmentos ainda circulam no mercado.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp