Assista: Meteoro do RS é possivelmente o maior que já caiu na região, diz observatório

Um meteoro cruzou o céu do Rio Grande do Sul na noite desta quarta-feira (23), de acordo com o Observatório Espacial Heller & Jung. O meteorito entrou na atmosfera sobre o Oceano Atlântico e viajou no sentido nordeste. Este foi o evento mais intenso do gênero desde 2020.



Em entrevista ao News das 19h , Carlos Fernando Jung, diretor do observatório, diz que esse meteoro “está sendo considerado o de maior magnitude que já caiu no Rio Grande do Sul”.



O fenômeno raro foi capturado pelas câmeras — nas imagens, é possível ver o brilho da desintegração do meteoro, que excedeu o da Lua . Agora, buscas estão sendo feitas para localizar os restos do meteorito e também para determinar onde os fragmentos podem ter se espalhado.