Pegadas de 47 dinossauros são encontradas em pedra dentro de escola na Austrália Placa de 200 milhões de anos, coberta por vestígios de 47 dinossauros, esteve exposta em um colégio, em Queensland, durante duas décadas Internacional|Do R7 21/03/2025 - 13h39 (Atualizado em 21/03/2025 - 13h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Registro exibe algumas das mais de 60 pegadas de dinossauros encontradas em uma rocha, na Austrália Divulgação/Universidade de Queensland

Pesquisadores encontraram 66 pegadas fossilizadas de 47 dinossauros diferentes em uma pedra que esteve dentro de uma escola em uma comunidade de Queensland, na Austrália, por duas décadas. A descoberta foi publicada no periódico Historical Biology na última semana.

A placa, exposta no saguão da escola há 20 anos, foi analisada pelo paleontólogo Anthony Romilio, da Universidade de Queensland. “É um número enorme de dinossauros, o maior encontrado em uma única placa na Austrália”, disse em entrevista à NBC News.

Apesar de alunos, professores e administradores já saberem da presença de algumas pegadas na rocha, ninguém imaginava a extensão do achado. “Foi chocante, surpreendente e emocionante descobrir o significado”, disse David Hall, vice-diretor da escola, à emissora australiana ABC.

A origem da pedra é tão curiosa quanto sua história. Décadas atrás, um geólogo casado com o chefe do departamento de ciências da escola trabalhava na mina de carvão Callide, próxima à comunidade de Biloela, onde fica a unidade de ensino.

‌



Em 2002, ele encontrou a rocha, identificou as pegadas e a salvou de ser destruída, doando-a ao colégio. Por anos, ela permaneceu no saguão, até que moradores da comunidade, cientes do trabalho de Romilio com pegadas de dinossauros, o convidaram para examiná-la.

Os vestígios de dinossauros foram analisados pelo paleontólogo Anthony Romilio, da Universidade de Queensland, na Austrália Divulgação/Universidade de Queensland

Para revelar os detalhes, Romilio fotografou a rocha, criou um modelo de silicone e utilizou imagens 3D com filtros de luz. O resultado mostrou que a escola guardava um registro excepcional do Jurássico Inferior.

‌



As pegadas, provavelmente de pequenos dinossauros herbívoros bípedes com três dedos que viveram há 200 milhões de anos, foram feitas em argila úmida coberta por uma fina camada de água. Os cientistas estimam que esses animais caminhavam a velocidades entre 1,6 e 6,4 km/h

Por enquanto, a pedra continua na escola, mas os administradores planejam exibi-la de forma mais acessível à comunidade. Caso seja transferida, a instituição pretende manter uma réplica no saguão, de acordo com a imprensa local.

Impressão ilustra como seriam os dinossauros que deixaram, há 200 milhões de anos, as pegadas na pedra encontrada em uma escola na Austrália Divulgação/Universidade de Queensland