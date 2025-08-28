Pesquisadores encontram fóssil de dinossauro que possuía espinhos enormes; veja Spicomellus afer, o anquilossauro mais antigo já conhecido, tinha espinhos de até um metro e armadura única Internacional|Do R7 28/08/2025 - 13h48 (Atualizado em 28/08/2025 - 13h48 ) twitter

Ilustração do Spicomellus afer, o anquilossauro mais antigo já conhecido Divulgação/Matthew Dempsey

Um fóssil de dinossauro descoberto no Marrocos revelou o anquilossauro mais antigo já registrado, com uma armadura repleta de espinhos enormes, diferente de qualquer outro vertebrado já conhecido.

Chamado Spicomellus afer, o dinossauro viveu há mais de 165 milhões de anos, no Jurássico Médio, e surpreendeu cientistas por causa das características únicas, segundo informações do site de notícias científicas Science Alert.

O Spicomellus afer possuía espinhos ósseos que se projetavam diretamente das costelas e formavam anéis ao redor do pescoço e dos quadris. Alguns desses espinhos, chegavam a medir até 87 centímetros, podendo ultrapassar 1 metro quando o animal estava vivo.

As informações sobre a descoberta foram compiladas em uma pesquisa publicada na revisa Nature na quarta-feira (27). “Passei minha carreira estudando dinossauros blindados, mas nunca vi nada assim”, disse a paleontóloga Susannah Maidment, do Museu de História Natural de Londres, no Reino Unido, ao Science Alert.

“Havia espinhos de vários formatos e tamanhos, alguns formando estruturas compostas, e uma clavícula com espinhos de um metro. Era algo completamente novo”, acrescentou a pesquisadora.

A descoberta começou em 2023, quando um fazendeiro local no Marrocos relatou a recuperação de ossos peculiares salvos de uma enchente. Uma equipe de pesquisadores, liderada por Maidment e Richard Butler, da Universidade de Birmingham, no Reino Unido, escavou o local e encontrou fósseis que os deixaram impressionados.

“Foi de cair o queixo. Quanto mais escavávamos, mais estranho ficava”, disse Butler ao Science Alert.

Armadura para exibição, não só defesa

Os anquilossauros são conhecidos pelas armaduras pesadas, com placas e espinhos que os protegiam de predadores. No entanto, a estrutura do Spicomellus sugere que os espinhos tinham uma função além da defesa.

“A armadura era tão pesada que seria incômoda para proteção prática. Achamos que era usada para exibição, como os chifres de um cervo ou a cauda de um pavão”, disse Maidment.

Butler reforça essa ideia. “Nenhum outro animal, vivo ou extinto, foi encontrado com espinhos como esses nas costelas. É um exagero visual, provavelmente usado para atrair parceiros ou impressionar rivais”, argumentou.

Primeiro anquilossauro da África

O Spicomellus afer é o primeiro anquilossauro identificado no continente africano. Antes, a espécie era conhecida apenas por uma costela parcial encontrada no Marrocos, usada para descrevê-la em 2021. A nova descoberta, porém, revelou um esqueleto mais completo.

Essa característica desafia a ideia de que dinossauros mais antigos eram mais simples. “É incomum ver tanta complexidade em um membro tão antigo de um grupo de animais”, disse Butler.

O pesquisador sugere que a armadura elaborada pode ter sido menos comum no Cretáceo, quando predadores como o Tiranossauro rex surgiram, o que favoreceu estruturas mais práticas.

