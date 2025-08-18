Baleia com 'cara de Pokémon'? Veja imagens do fóssil de 25 milhões de anos descoberto na Austrália

Durante a maré baixa em uma praia no sul da Austrália , um caçador de fósseis amador encontrou uma estrutura desprendida da base de um penhasco e fez uma descoberta pré-histórica. Cientistas confirmaram que se trata de uma espécie de baleia , desconhecida até então, que viveu há cerca de 25 milhões de anos.



A análise do fóssil encontrado indicou que o animal tinha aproximadamente 3 metros de comprimento, dentes afiados e olhos saltados. Paleontólogos chegaram a brincar que, de acordo com a reconstituição da aparência do mamífero aquático, ele se parece com uma mistura de baleia, tubarão e um personagem de Pokémon .



Segundo pesquisadores, a descoberta desse predador implacável pode ajudar a compreender a evolução das espécies marinhas e suas adaptações às mudanças climáticas .