Por que Zelensky nunca usa terno e gravata? Veja o que diz o líder ucraniano Guarda-roupa do ucraniano se tornou parte da estratégia de comunicação de Kiev durante o conflito com a Rússia Internacional|Do R7 20/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 20/08/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, optou por um traje formal sem gravata na Casa Branca, diferente do costumeiro visual militar.

Ele afirmou que só voltará a usar terno e gravata quando houver paz em seu país, uma mensagem repetida desde a invasão russa.

A escolha das roupas se tornou parte de sua estratégia de comunicação, refletindo a situação de conflito da Ucrânia.

Assessores de Trump sugeriram evitar trajes militares, mas a decisão final sobre o vestuário é de Zelensky. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Trump e Zelensky durante reunião na Casa Branca Record News

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, apareceu na Casa Branca na segunda-feira (18) vestindo um traje preto formal, sem gravata, para uma reunião com Donald Trump e líderes europeus. A escolha foi diferente do visual militar que se tornou uma marca pessoal de Zelensky desde a invasão russa em 2022. O gesto foi interpretado como uma resposta a críticas anteriores, já que, em fevereiro, o republicano ironizou as vestes do líder ucraniano em um encontro no Salão Oval.

A roupa, porém, não marcou uma mudança definitiva. Zelensky já afirmou em diversas ocasiões que só voltará a usar terno e gravata quando houver paz em seu país. “É a resposta que ele repete desde a invasão russa. Só passará a usar terno quando houver paz em seu país”, lembrou a CNN americana ao repercutir o episódio.

No encontro, o presidente ucraniano foi elogiado tanto por Trump quanto pelo repórter Brian Glenn, que em fevereiro havia questionado se a roupa militar era “desrespeitosa”. Desta vez, Glenn disse que Zelensky estava “fabuloso com o terno”, e Trump respondeu que havia feito o mesmo elogio minutos antes.

Brian Glenn making the classic blunder of trying to tell the same joke twice, then getting beclowned by Zelenskyy for only having one suit.pic.twitter.com/xUTZ9JDbNx — Timothy HJ Nerozzi (@TimothyNerozzi) August 18, 2025

Segundo fontes ouvidas pela CNN, assessores de Trump sugeriram que o ucraniano evitasse comparecer com roupas militares desta vez. O próprio Zelensky, no entanto, tem a palavra final sobre o que vestir. “É o próprio Zelensky quem decide pessoalmente o que vestir. O presidente está agora em um estado em que cada detalhe importa, sua aparência, seu humor, suas emoções. Portanto, como líder da Ucrânia, ele escolhe a imagem que melhor se adequa ao seu papel e ao seu momento”, disse Elvira Gasanova, empresária ucraniana ligada à marca Damirli, responsável por alguns de seus trajes.

‌



O estilista Viktor Anisimov, que também desenha roupas para o presidente, contou à Reuters que buscou incorporar mudanças sutis na peça usada em Washington. “Achamos que se adicionarmos algo sutil a esta imagem, algo que vá de roupas civis ao seu uniforme, será como um amuleto da sorte”, explicou. Para ele, a adaptação representa esperança de paz, mas sem romper com o simbolismo de um país em guerra.

Na prática, a escolha de roupas se tornou parte da estratégia de comunicação de Zelensky. “Eles elogiam, eles repreendem. Se vencermos, e venceremos, então não importa quem fez a roupa”, disse Anisimov.

‌



Desde 2022, a gravata permanece guardada. Para o presidente ucraniano, só voltará a fazer parte do guarda-roupa quando a guerra terminar.

Perguntas e respostas

Por que Zelensky não usa terno e gravata? O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou que só voltará a usar terno e gravata quando houver paz em seu país. Desde a invasão russa em 2022, ele tem adotado um visual militar, que se tornou sua marca pessoal. Qual foi a ocasião em que Zelensky usou um traje formal? Zelensky apareceu na Casa Branca vestindo um traje preto formal, sem gravata, durante uma reunião com Donald Trump e líderes europeus. Essa escolha foi vista como uma resposta a críticas anteriores sobre suas vestes. Como foi a reação dos líderes em relação ao traje de Zelensky? No encontro, Zelensky foi elogiado por Trump e pelo repórter Brian Glenn, que anteriormente havia questionado se a roupa militar era desrespeitosa. Glenn comentou que Zelensky estava "fabuloso com o terno", e Trump confirmou que havia feito o mesmo elogio. Quem decide o que Zelensky deve vestir? Embora assessores de Trump tenham sugerido que Zelensky evitasse roupas militares, a decisão final sobre o que vestir é dele. Zelensky considera que cada detalhe, incluindo sua aparência, é importante para sua imagem como líder da Ucrânia. Qual é a estratégia de comunicação de Zelensky em relação às suas roupas? A escolha de roupas de Zelensky é parte de sua estratégia de comunicação. Ao usar trajes militares, ele transmite a mensagem de que continua liderando um país em conflito, reforçando sua posição e a situação da Ucrânia. Quando Zelensky pretende voltar a usar gravata? Desde 2022, a gravata permanece guardada e Zelensky declarou que só voltará a usá-la quando a guerra terminar.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp