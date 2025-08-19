Putin e Zelensky concordam com reunião, diz secretária de Imprensa da Casa Branca Mediado por Donald Trump, encontro ainda não tem data nem local para acontecer Internacional|Do R7, em Brasília 19/08/2025 - 20h24 (Atualizado em 19/08/2025 - 20h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky estão dispostos a se reunir para discutir o conflito entre Rússia e Ucrânia.

A proposta de encontro foi mediada pelo presidente dos EUA, Donald Trump.

Ainda não há data ou local definidos para a reunião entre os líderes.

Detalhes sobre os arranjos estão sendo discutidos pela equipe de segurança nacional dos EUA. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Putin e Zelensky apoiam encontro sugerido por Trump Montagem - Daniel Torok/Official White House Photo

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, e o líder ucraniano, Volodymyr Zelensky, demonstraram disponibilidade para marcar um encontro para tratar do conflito entre os dois países que já dura mais de três anos.

A sinalização foi feita ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, conforme informou a secretária de Imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, durante coletiva nesta terça-feira (19).

“O presidente [dos Estados Unidos, Donald Trump] conversou com os dois líderes sobre isso, e ambos expressaram a disposição de se reunirem. Nossa equipe de segurança nacional ajudará ambos os países a fazer isso”, disse Leavitt.

Trump conversou com Putin nessa segunda (18), por telefone, após uma reunião com oito líderes europeus, incluindo Zelensky, na Casa Branca. Ele ainda disse que quer organizar uma reunião entre os três para tratar da guerra.

‌



“O presidente Trump falou com o presidente Putin por telefone, e ele [Putin] concordou em iniciar a próxima fase do processo de paz: uma reunião entre o presidente Putin e o presidente Zelensky, que seria seguida, se necessário, por uma reunião trilateral entre o presidente Putin, o presidente Zelensky e o presidente Trump”, disse Leavitt.

“O presidente [Trump] sempre disse que há áreas de desacordo nesta guerra que terão que ser discutidas e decididas por esses dois países. Ele quer que esses dois países se envolvam em diplomacia direta”, acrescentou a porta-voz da Casa Branca.

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Segundo a secretária dos EUA, os arranjos para a reunião estão em andamento, mas ainda não há detalhes sobre data nem local para o encontro.

“Há muitas opções que estão sendo discutidas pela nossa equipe de segurança nacional agora com ambas as partes”, comentou Leavitt.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp