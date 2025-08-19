Putin e Zelensky concordam com reunião, diz secretária de Imprensa da Casa Branca
Mediado por Donald Trump, encontro ainda não tem data nem local para acontecer
O presidente da Rússia, Vladimir Putin, e o líder ucraniano, Volodymyr Zelensky, demonstraram disponibilidade para marcar um encontro para tratar do conflito entre os dois países que já dura mais de três anos.
A sinalização foi feita ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, conforme informou a secretária de Imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, durante coletiva nesta terça-feira (19).
“O presidente [dos Estados Unidos, Donald Trump] conversou com os dois líderes sobre isso, e ambos expressaram a disposição de se reunirem. Nossa equipe de segurança nacional ajudará ambos os países a fazer isso”, disse Leavitt.
Trump conversou com Putin nessa segunda (18), por telefone, após uma reunião com oito líderes europeus, incluindo Zelensky, na Casa Branca. Ele ainda disse que quer organizar uma reunião entre os três para tratar da guerra.
“O presidente Trump falou com o presidente Putin por telefone, e ele [Putin] concordou em iniciar a próxima fase do processo de paz: uma reunião entre o presidente Putin e o presidente Zelensky, que seria seguida, se necessário, por uma reunião trilateral entre o presidente Putin, o presidente Zelensky e o presidente Trump”, disse Leavitt.
“O presidente [Trump] sempre disse que há áreas de desacordo nesta guerra que terão que ser discutidas e decididas por esses dois países. Ele quer que esses dois países se envolvam em diplomacia direta”, acrescentou a porta-voz da Casa Branca.
Segundo a secretária dos EUA, os arranjos para a reunião estão em andamento, mas ainda não há detalhes sobre data nem local para o encontro.
“Há muitas opções que estão sendo discutidas pela nossa equipe de segurança nacional agora com ambas as partes”, comentou Leavitt.
