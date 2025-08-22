Putin pede controle do Donbass e Ucrânia fora da Otan para encerrar a guerra, dizem agências

O presidente russo Vladimir Putin teria concordado em acabar com a guerra na Ucrânia desde que as principais exigências dele sejam atendidas. Segundo agências internacionais, Putin exige que o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, renuncie à região de Donbass, área no leste ucraniano. Além do território, o líder russo também pediu garantias formais de que a Ucrânia não vai ingressar na Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte). Outra exigência seria o fim da presença de tropas ocidentais em solo ucraniano. Os termos teriam sido discutidos na reunião entre Putin e Donald Trump no Alasca.



“Nada garante que Putin não entraria em outros territórios ucranianos, caso uma paz fosse negociada”, alerta Bruno Pasquarelli, doutor em ciência política, sobre os riscos de concessões territoriais na guerra da Ucrânia .



Em entrevista ao programa Conexão Record News desta sexta-feira (22), ele analisa que a aliança entre Putin e Trump para negociar o fim do conflito passa por concessões territoriais que poderiam legitimar novas invasões e ameaçar a ordem internacional, enquanto Kiev resiste a ceder qualquer área do Donbass.



O especialista aponta que casos históricos, como o memorando de Budapeste de 1994, mostram a vulnerabilidade da Ucrânia mesmo após abrir mão de armas nucleares, e que a complexidade da situação exige atenção aos termos de acordos e à postura de líderes internacionais, pois Moscou avança e a soberania ucraniana segue ameaçada.