Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Estados Unidos


Trump diz que vai acabar com votos pelos correios e urnas eletrônicas nos EUA

Presidente afirma que modalidades de votação são imprecisas e controversas, mas não apresenta comprovações das suspeitas

News das 19h|Do R7

O presidente norte-americano Donald Trump anunciou nesta segunda-feira (18) que vai liderar um movimento para acabar com a votação por meio dos correios e de urnas eletrônicas nas eleições dos Estados Unidos.

Apesar de não apresentar dados que comprovem suspeitas, o presidente dos Estados Unidos afirmou que tais modalidades são imprecisas e declarou que assinará uma ordem executiva para o funcionamento da revogação.

  • news-19-horas
  • Donald Trump
  • Eleições
  • Estados Unidos

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.