Trump diz que vai acabar com votos pelos correios e urnas eletrônicas nos EUA

O presidente norte-americano Donald Trump anunciou nesta segunda-feira (18) que vai liderar um movimento para acabar com a votação por meio dos correios e de urnas eletrônicas nas eleições dos Estados Unidos.



Apesar de não apresentar dados que comprovem suspeitas, o presidente dos Estados Unidos afirmou que tais modalidades são imprecisas e declarou que assinará uma ordem executiva para o funcionamento da revogação.