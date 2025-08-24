Quem é Ahn Hak-sop, norte-coreano de 95 anos que quer voltar para país de Kim Jong-un Ahn nasceu em 1930 na ilha de Ganghwa, no atual território sul-coreano, quando a península ainda estava sob domínio japonês Internacional|Do R7 24/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 24/08/2025 - 02h00 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Ahn Hak-sop, um ex-soldado norte-coreano de 95 anos, pede repatriação para a Coreia do Norte após mais de 40 anos preso no Sul.

Recentemente, ele tentou marchar em direção à fronteira, mas foi impedido pelas tropas sul-coreanas.

Apesar de ter recebido perdão presidencial em 1995, Ahn optou por permanecer no Sul e vinha fazendo campanha pela retirada das tropas americanas.

Agora, com saúde debilitada e ciente de sua idade avançada, expressa o desejo de retornar ao Norte, embora as chances sejam escassas devido à atual situação política. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Saúde frágil e percepção de que seu tempo estava se esgotando motivaram a decisão de Ahn Hak-sop de tentar voltar para a Coreia do Norte Reprodução/Comitê para a Repatriação de Ahn Hak-sop

Ahn Hak-sop, um ex-soldado norte-coreano de 95 anos que passou mais de quatro décadas preso no Sul, voltou a pedir sua repatriação para a Coreia do Norte. Nesta semana, ele tentou marchar em direção à fronteira carregando uma bandeira norte-coreana, mas foi impedido por tropas sul-coreanas em Paju.

Ahn chegou a reclamar de dores no joelho e foi levado ao hospital, mas já se recupera em casa, em Gimpo, perto de Seul. “Ele disse que se sentiu bem por ter a oportunidade de falar o que pensa diante dos jornalistas”, afirmou um sul-coreano que acompanhou o protesto de Ahn. O ativista acrescentou que o ex-soldado deve participar de um protesto em Seul no fim de semana pedindo novamente para voltar ao Norte.

Ahn Hak-sop, 95, spent decades locked up in the South and is now desperate to go home to North Korea. But his long fight to return to the North was stopped this week after South Korean soldiers stopped him at a checkpoint. According to an activist, the 95-year-old wants to go… pic.twitter.com/QO4CNIFh6R — 7NEWS Australia (@7NewsAustralia) August 22, 2025

Ahn nasceu em 1930 na ilha de Ganghwa, no atual território sul-coreano, quando a península ainda estava sob domínio colonial japonês. Após a derrota do Japão em 1945, a Coreia foi dividida em dois Estados, o Sul aliado aos Estados Unidos e o Norte sob influência soviética, com a separação sendo consolidada pela Guerra da Coreia entre 1950 e 1953.

Em 1952, Ahn se voluntariou para lutar pelo exército norte-coreano. Foi capturado por tropas do Sul em abril de 1953, poucos meses antes do armistício que encerrou os combates, e permaneceu preso por 42 anos. Em 1995, recebeu perdão presidencial e foi libertado.

Cinco anos depois, durante o governo sul-coreano de Kim Dae-jung, que buscava aproximação com Pyongyang, 63 prisioneiros norte-coreanos foram repatriados após uma cúpula com Kim Jong-il. Ahn teve a oportunidade de seguir com o grupo, mas decidiu permanecer no Sul. Na época, afirmou que continuaria fazendo campanha até a retirada das tropas americanas do país.

No entanto, em julho deste ano, manifestou a vontade de ir para o Norte, decisão influenciada por sua saúde frágil e pela percepção de que seu tempo estava se esgotando. O governo sul-coreano declarou neste mês que não tem planos imediatos de repatriar os poucos prisioneiros remanescentes que expressam esse desejo e não há clareza sobre uma eventual aceitação por parte do regime de Kim Jong-un.

As chances de retorno de Ahn são reduzidas pelo atual cenário político. Desde o fracasso das negociações nucleares com Washington em 2019, a Coreia do Norte suspendeu quase toda forma de diálogo e cooperação com Seul, ampliando o isolamento entre os dois países.

Perguntas e Respostas Quem é Ahn Hak-sop? Ahn Hak-sop é um ex-soldado norte-coreano de 95 anos que passou mais de quatro décadas preso na Coreia do Sul. Ele nasceu em 1930 na ilha de Ganghwa, que atualmente faz parte do território sul-coreano, durante o domínio japonês na península coreana. Qual é o desejo atual de Ahn Hak-sop? Ahn Hak-sop voltou a pedir sua repatriação para a Coreia do Norte. Recentemente, ele tentou marchar em direção à fronteira com uma bandeira norte-coreana, mas foi impedido por tropas sul-coreanas em Paju. Como Ahn se sentiu após o protesto? Após o protesto, Ahn reclamou de dores no joelho e foi levado ao hospital, mas já se recupera em casa, em Gimpo, perto de Seul. Ele expressou que se sentiu bem por ter a oportunidade de falar o que pensa diante dos jornalistas. Qual é a história de Ahn Hak-sop antes de sua prisão? Em 1952, Ahn se voluntariou para lutar pelo exército norte-coreano e foi capturado por tropas sul-coreanas em abril de 1953, poucos meses antes do armistício que encerrou a Guerra da Coreia. Ele permaneceu preso por 42 anos e foi libertado em 1995 após receber perdão presidencial. O que aconteceu após a libertação de Ahn? Cinco anos após sua libertação, durante o governo sul-coreano de Kim Dae-jung, Ahn teve a oportunidade de se juntar a 63 prisioneiros norte-coreanos que foram repatriados, mas decidiu permanecer no Sul, afirmando que continuaria sua campanha até a retirada das tropas americanas do país. Por que Ahn deseja voltar para a Coreia do Norte agora? Em julho deste ano, Ahn manifestou a vontade de retornar ao Norte, influenciado por sua saúde frágil e pela percepção de que seu tempo está se esgotando. Qual é a posição do governo sul-coreano sobre a repatriação de Ahn? O governo sul-coreano declarou que não tem planos imediatos de repatriar os poucos prisioneiros remanescentes que expressam esse desejo, e não há clareza sobre uma eventual aceitação por parte do regime de Kim Jong-un. Quais são as chances de Ahn retornar à Coreia do Norte? As chances de Ahn retornar são reduzidas devido ao atual cenário político. Desde o fracasso das negociações nucleares com Washington em 2019, a Coreia do Norte suspendeu quase toda forma de diálogo e cooperação com Seul, aumentando o isolamento entre os dois países.

