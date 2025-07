Quem é ‘Fito’, maior traficante do Equador que foi extraditado para os EUA Líder dos Los Choneros, José Adolfo Macías Villamar foi recapturado após fuga e agora enfrenta acusações de tráfico de drogas e armas Internacional|Do R7 21/07/2025 - 11h13 (Atualizado em 21/07/2025 - 11h13 ) twitter

Fito foi preso em 25 de junho deste ano, após ficar um ano e meio foragido Divulgação/Polícia do Equador

O governo do Equador confirmou no domingo (20) a extradição de José Adolfo Macías Villamar, conhecido como “Fito”, para os Estados Unidos. Ele é apontado como o líder da facção criminosa Los Choneros, uma das mais poderosas do país.

Fito, ex-taxista que se tornou um dos maiores traficantes do Equador, liderava os Los Choneros, grupo com fortes laços com o Cartel de Sinaloa, no México, e o Clã do Golfo, na Colômbia, segundo o Observatório do Crime Organizado do Equador.

Ele cumpria uma pena de 34 anos na prisão de segurança máxima La Roca, em Guayaquil, por crimes como narcotráfico, crime organizado e homicídio.

Mesmo preso, Fito mantinha o controle da organização, chegando a organizar festas com bebidas alcoólicas e até rinhas de galo dentro do presídio, segundo a rede norte-americana CNN.

Em janeiro de 2024, Fito protagonizou uma fuga ousada do presídio La Roca, desencadeando uma onda de violência que levou o presidente equatoriano, Daniel Noboa, a decretar estado de exceção e classificar a situação como um “conflito armado interno”.

Tanques e militares foram às ruas para conter as gangues, medida que gerou críticas de organizações de direitos humanos.

Após um ano e meio foragido, Fito foi recapturado em 25 de junho deste ano, em um bunker escondido sob uma casa de luxo em Manta, sua cidade natal e base de operações dos Los Choneros.

A operação, que durou mais de 10 horas, envolveu escavadeiras para acessar o esconderijo. Por pouco, a estrutura não desabou sobre o criminoso, que se entregou. Havia uma recompensa de US$ 1 milhão por informações que levassem à sua captura, de acordo com a agência de notícias Associated Press (AP)

Extradição para os EUA

Após ser levado de volta a La Roca, Fito concordou, há cerca de 10 dias, com a extradição para os Estados Unidos, onde enfrenta acusações graves. Ele responderá por conspiração para distribuição internacional de cocaína, uso e contrabando de armas de fogo, e conspiração para compra de armas.

A Justiça equatoriana autorizou a extradição na semana passada, após um pedido formal dos EUA. No domingo, uma aeronave do Departamento de Justiça norte-americano decolou de Guayaquil com destino a Nova York.

Segundo a CNN, Fito deve comparecer a um tribunal federal no Brooklyn nesta segunda-feira (21). O advogado dele disse à agência de notícias Reuters que ele se declarará inocente.

Fito é o primeiro cidadão equatoriano extraditado desde que a possibilidade foi restabelecida por um referendo em 2023, promovido pelo presidente Noboa para fortalecer o combate às gangues.

O Equador, antes considerado um país relativamente pacífico, tornou-se um ponto crucial no tráfico de drogas na América do Sul. Dados oficiais apontam que cerca de 73% da cocaína produzida no mundo passa pelos portos equatorianos, segundo a AP.

Em 2024, o país bateu um recorde ao apreender 294 toneladas de drogas, principalmente cocaína. A violência também explodiu: a taxa de homicídios saltou de 6 por 100 mil habitantes em 2018 para 30 por 100 mil em 2024.

Se condenado nos EUA, Fito pode enfrentar uma pena mínima de 10 anos, com possibilidade de prisão perpétua.

