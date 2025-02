Tráfico de drogas no Equador movimenta US$ 30 bilhões ao ano, afirma presidente

O presidente equatoriano Daniel Noboa declarou, nesta terça-feira (18), que o tráfico de drogas no país chega a movimentar US$ 30 bilhões por ano (aproximadamente R$ 170 bilhões, na cotação atual), valor equivalente a quase 25% do PIB (Produto Interno Bruto).



O Equador trava uma guerra contra as gangues do narcotráfico , o que elevou a taxa de homicídio a níveis alarmantes, atingindo o recorde em 2023 com 47 mortes por cem mil habitantes.