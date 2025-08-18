Resposta do maior enigma da CIA vai a leilão por até R$ 2,7 milhões; entenda Solução do último painel da Kryptos, instalada na sede da CIA, está à venda; artista quer passar adiante segredo mantido por 35 anos Internacional|Do R7 18/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 18/08/2025 - 02h00 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A solução do enigma K4 da escultura Kryptos será leiloada entre R$ 1,6 milhão e R$ 2,7 milhões.

A obra, instalada na sede da CIA, é de autoria do artista Jim Sanborn e contém painéis criptografados desde 1990.

Três dos quatro painéis já foram decifrados, enquanto K4 permanece sem solução há 35 anos.

O artista pretende usar os recursos do leilão para apoiar pessoas com deficiência e destinar parte para emergências de saúde.

Kryptos, instalada em 1990 no pátio da sede da CIA, a Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos Divulgação/CIA

A solução do último mistério da escultura Kryptos, um dos enigmas mais famosos da criptografia contemporânea, será leiloada por valores estimados entre US$ 300 mil e US$ 500 mil (entre R$ 1,6 milhão a R$ 2,7 milhões, aproximadamente).

Kryptos, instalada em 1990 no pátio da sede da CIA, a Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos, é uma obra do artista Jim Sanborn, hoje com 79 anos. A escultura, com 3,6 metros de altura e 6 metros de comprimento, é composta por chapas curvas de cobre com quase 2.000 letras recortadas à mão, divididas em quatro painéis criptografados.

Três deles já foram decifrados, mas o quarto, conhecido como K4, permanece sem solução há 35 anos. O leilão, que começa em 17 de outubro e termina em 20 de novembro, será conduzido pela RR Auction e inclui o manuscrito original com o texto decifrado do quarto painel da obra.

Segundo o site norte-americano Artnet, especializado em mercado de arte, o pacote do leilão também inclui uma carta assinada pelo criptógrafo Ed Scheidt, ex-presidente do Centro Criptográfico da CIA, uma maquete de cobre de 30 x 45 cm enviada à agência em 1988, fotografias de arquivo e o panfleto original de dedicatória assinado pelo ex-diretor da CIA, William Webster.

‌



Painéis já decifrados

Os três painéis resolvidos revelam mensagens intrigantes:

K1: contém um erro intencional na palavra “illusion” (ilusão), projetado para confundir decifradores;

contém um erro intencional na palavra “illusion” (ilusão), projetado para confundir decifradores; K2: aponta as coordenadas da sede da CIA e cita “W.W.”, referência a William Webster; e

aponta as coordenadas da sede da CIA e cita “W.W.”, referência a William Webster; e K3: parafraseia o relato do arqueólogo Howard Carter ao abrir a tumba de Tutancâmon.

O K4, com menos caracteres, continua indecifrado, mesmo com as palavras “nordeste” e “relógio de Berlim” reveladas por Sanborn como pistas.

‌



A escultura, cujo nome vem do grego “kryptos” (escondido), tornou-se um ícone da criptografia, mencionada em livros como “O Código Da Vinci” e “O Símbolo Perdido”, de Dan Brown.

Cansaço do artista

Sanborn, que projetou os códigos com a ajuda de Edward Scheidt, está exausto após 35 anos respondendo a milhares de tentativas de solução enviadas por entusiastas e especialistas. Ele chegou a cobrar US$ 50 por respostas curtas, o que, segundo o The New York Times, lhe rendeu cerca de US$ 40 mil por ano.

‌



“Estou cansado disso”, declarou o artista, que planeja usar parte do dinheiro do leilão para programas de apoio a pessoas com deficiência e reservar o restante para emergências de saúde.

O artista espera que o comprador mantenha o segredo do K4 e, se quiser, assuma a tarefa de responder às tentativas de decifração enviadas pela comunidade.

“O valor está em conhecer o segredo e ser a única pessoa a detê-lo”, afirmou Bobby Livingston, vice-presidente da RR Auction, ao The New York Times. Ele disse ao Artnet que o “resultado ideal” seria o vencedor se tornar o “guardião do segredo”, confirmando soluções sem revelá-las.

Kryptos atraiu um grupo fiel de decifradores, com reuniões anuais nos EUA para discutir teorias. Até a inteligência artificial, como o ChatGPT, tentou decifrar o K4, mas Sanborn classificou esses esforços como “tolos”, segundo o The New York Times.

Sanborn, que já criou outras obras públicas como Ex Nexum (1994-97), no Arkansas, e Lux (2001), na Flórida, disse estar “artisticamente além de Kryptos”. Ele agora foca em novos projetos, deixando o enigma para um novo guardião.

Qual é a solução do enigma da escultura Kryptos? A solução do último mistério da escultura Kryptos, que é um dos enigmas mais famosos da criptografia contemporânea, será leiloada por valores estimados entre US$ 300 mil e US$ 500 mil (aproximadamente entre R$ 1,6 milhão e R$ 2,7 milhões). Onde está localizada a escultura Kryptos? A escultura Kryptos está instalada no pátio da sede da CIA, a Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos, desde 1990. Quem é o artista responsável pela Kryptos? O artista responsável pela Kryptos é Jim Sanborn, que atualmente tem 79 anos. A escultura é composta por chapas curvas de cobre com quase 2.000 letras recortadas à mão, divididas em quatro painéis criptografados. Quantos painéis da Kryptos já foram decifrados? Três dos quatro painéis da Kryptos já foram decifrados. O quarto painel, conhecido como K4, permanece sem solução há 35 anos. Quando e como será realizado o leilão da solução do enigma? O leilão começará em 17 de outubro e terminará em 20 de novembro, sendo conduzido pela RR Auction. O leilão incluirá o manuscrito original com o texto decifrado do quarto painel da obra. Quais itens adicionais estão incluídos no leilão? O pacote do leilão também inclui uma carta assinada pelo criptógrafo Ed Scheidt, ex-presidente do Centro Criptográfico da CIA, uma maquete de cobre de 30 x 45 cm enviada à agência em 1988, fotografias de arquivo e o panfleto original de dedicatória assinado pelo ex-diretor da CIA, William Webster. Quais são as pistas reveladas sobre o painel K4? O painel K4, que possui menos caracteres, continua indecifrado, mesmo com as palavras "nordeste" e "relógio de Berlim" reveladas por Sanborn como pistas. Qual é a importância da escultura Kryptos na cultura popular? A escultura Kryptos se tornou um ícone da criptografia e é mencionada em livros como "O Código Da Vinci" e "O Símbolo Perdido", de Dan Brown. Como Jim Sanborn se sente em relação ao enigma após 35 anos? Jim Sanborn declarou estar cansado de responder a milhares de tentativas de solução enviadas por entusiastas e especialistas. Ele planeja usar parte do dinheiro do leilão para programas de apoio a pessoas com deficiência e reservar o restante para emergências de saúde. O que Sanborn espera do comprador do segredo do K4? Sanborn espera que o comprador mantenha o segredo do K4 e, se desejar, assuma a tarefa de responder às tentativas de decifração enviadas pela comunidade. Qual é a opinião de Bobby Livingston sobre o valor do segredo? Bobby Livingston, vice-presidente da RR Auction, afirmou que o valor está em conhecer o segredo e ser a única pessoa a detê-lo, desejando que o vencedor se torne o "guardião do segredo". Como a Kryptos impactou a comunidade de decifradores? A escultura Kryptos atraiu um grupo fiel de decifradores, que realizam reuniões anuais nos EUA para discutir teorias sobre o enigma. Até mesmo a inteligência artificial, como o ChatGPT, tentou decifrar o K4, mas Sanborn classificou esses esforços como "tolos". O que Jim Sanborn planeja para o futuro? Sanborn, que já criou outras obras públicas, afirmou estar artisticamente além de Kryptos e agora foca em novos projetos, deixando o enigma para um novo guardião.

