Inteligência artificial pode ser aliada da educação? Especialista analisa

O conflito entre uma geração de alunos criados na era da internet e pedagogos desenvolvidos com métodos de aprendizagem tradicionais causa uma “grande revolução no sistema de aprendizagem ”, diz Leandro Guimarães, diretor-adjunto da Escola Superior de Redes, iniciativa da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, órgão ligado ao Ministério da Ciência, Inovação e Tecnologia, em entrevista ao Conexão Record News desta quinta-feira (14).



O especialista aponta que já se discute o papel da inteligência artificial na educação há ao menos 25 anos, mas o debate tem aumentado. “Nos últimos anos a caixa de Pandora da inteligência artificial está aberta, onde todo mundo tem acesso e todo mundo vem utilizando de forma indiscriminada e de forma talvez um pouco mais consciente”, explica.



Guimarães relata que já utiliza a inteligência artificial a seu favor na Escola Superior de Redes. “A gente vem experimentando um processo onde os alunos acessam o conteúdo, têm a aula com o professor e depois têm que responder um quiz. A partir dessas respostas por quiz, a gente tem um chat, onde ele vai conversar com uma inteligência artificial e a partir do nível da conversa que ele tiver com a inteligência artificial, a gente vai saber que tipo de conteúdo ele já internalizou”, completa.