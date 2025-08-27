Saiba quem é George Soros, bilionário e filantropo que está na mira de Trump Presidente acusa Soros de patrocinar ‘protestos violentos’; organização do bilionário classificou acusações como ‘ultrajantes’ Internacional|Do R7 27/08/2025 - 17h15 (Atualizado em 27/08/2025 - 17h16 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Donald Trump acusou George Soros de apoiar protestos violentos e sugeriu que ele deveria ser processado pela Lei de Organizações Corruptas.

Soros, de 95 anos, é um bilionário e filantropo conhecido por fundar a Open Society Foundations e promover direitos humanos e democracia.

A fundação de Soros rebateu as acusações de Trump, afirmando que suas ações são voltadas para a justiça, não para a violência.

Além de filantropo, Soros é conhecido por sua trajetória como investidor, marcando história ao operar contra o Banco da Inglaterra em 1992. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

George Soros no Fórum Econômico Mundial de 2011: hoje, aos 95 anos, bilionário é um dos maiores filantropos do mundo Michael Wuertenberg/Flickr

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira (27) que o investidor George Soros e seu filho, Alex Soros, deveriam ser acusados pela Lei de Organizações Corruptas Influenciadas por Extorsão (Rico, na sigla em inglês), embora não tenha apresentado provas que sustentem a acusação.

Soros, de 95 anos, é um dos maiores filantropos do mundo e fundador da Open Society Foundations, organização que financia iniciativas ligadas a direitos humanos, saúde, educação e transparência governamental.

“George Soros e seu maravilhoso filho da esquerda radical deveriam ser acusados pela Rico por causa de seu apoio a protestos violentos, e muito mais, em todos os Estados Unidos da América”, escreveu Trump no Truth Social.

“Isso inclui seus amigos malucos da Costa Oeste. Tomem cuidado, estamos de olho em vocês”, concluiu Trump.

Um porta-voz da fundação rebateu as alegações de Trump: “Essas acusações são ultrajantes e falsas. A Open Society Foundations não apoia nem financia protestos violentos. Nossa missão é promover os direitos humanos, a justiça e os princípios democráticos em casa e em todo o mundo.”

Sobrevivente do Holocausto

George Soros nasceu em 1930, em Budapeste, na Hungria. Filho de um advogado, sobreviveu à ocupação nazista comprando documentos falsos e vivendo escondido. Aos 17 anos, mudou-se para a Inglaterra, onde estudou na London School of Economics, período em que foi aluno do filósofo Karl Popper, cuja teoria da “sociedade aberta” se tornou central na trajetória do investidor.

Nos anos 1950, Soros emigrou para os Estados Unidos e, em 1970, fundou o Soros Management, mais tarde renomeado Fundo Quantum.

A empresa ganhou fama internacional por suas operações financeiras de alto risco e forte retorno. Em 1992, ele entrou para a história como “o homem que quebrou o Banco da Inglaterra”, após lucrar cerca de 1 bilhão de libras ao apostar contra a libra esterlina.

Esse tipo de investimento também trouxe controvérsias. Líderes internacionais chegaram a acusá-lo de ter papel em crises financeiras, como a da Ásia em 1997, embora outros investidores tenham feito operações ainda mais agressivas.

Filantropia e ativismo político

A partir da década de 1990, Soros passou a dedicar grande parte de sua fortuna à filantropia. Financiou bolsas de estudo na África do Sul durante o apartheid e promoveu projetos de livre mercado após o colapso do comunismo no Leste Europeu. Sua fundação, a Open Society, hoje atua em mais de 100 países.

Em 2017, Soros transferiu US$ 18 bilhões, equivalente a 80% de sua fortuna pessoal, para a fundação. O objetivo, segundo a organização, é apoiar “democracias vibrantes e tolerantes cujos governos são responsáveis e abertos à participação de todas as pessoas”.

Nos últimos anos, a fundação financiou projetos voltados a movimentos de direitos humanos, igualdade racial, defesa de grupos LGBT e apoio a imigrantes. Essas ações, no entanto, o colocaram em rota de colisão com governos de perfil nacionalista, como o do húngaro Viktor Orbán e o da Rússia, que baniu a organização em 2015, classificando-a como “indesejável”.

Na Europa, Soros também se destacou por apoiar iniciativas contrárias ao Brexit. Sua fundação doou centenas de milhares de libras ao grupo Best for Britain, que defendia a permanência do Reino Unido na União Europeia.

Nos Estados Unidos, Soros é um dos principais doadores do Partido Democrata, tendo apoiado as campanhas de Barack Obama e Hillary Clinton. Ele já classificou Donald Trump como um “impostor”. Essa posição política fez dele alvo frequente de teorias da conspiração e ataques da direita.

Vida pessoal

Soros se casou três vezes. Teve três filhos com a primeira esposa, Annaliese Witschak, e dois filhos no segundo casamento, com Susan Weber. Em 2013, casou-se com Tamiko Bolton, 42 anos mais jovem. Além dos negócios e da filantropia, chegou a investir no esporte, adquirindo uma pequena participação no Manchester United em 2012.

Perguntas e Respostas Quem é George Soros? George Soros é um investidor e filantropo de 95 anos, fundador da Open Society Foundations, que financia iniciativas relacionadas a direitos humanos, saúde, educação e transparência governamental. Ele nasceu em 1930, em Budapeste, na Hungria, e sobreviveu à ocupação nazista. Emigrou para os Estados Unidos nos anos 1950 e fundou o Soros Management, que mais tarde se tornou o Fundo Quantum. Quais são as acusações feitas por Donald Trump contra George Soros? Donald Trump afirmou que George Soros e seu filho, Alex Soros, deveriam ser acusados pela Lei de Organizações Corruptas Influenciadas por Extorsão (Rico), alegando que eles apoiam "protestos violentos" nos Estados Unidos. No entanto, Trump não apresentou provas para sustentar suas alegações. Como a Open Society Foundations respondeu às acusações de Trump? Um porta-voz da Open Society Foundations classificou as acusações de Trump como "ultrajantes e falsas", afirmando que a organização não apoia nem financia protestos violentos, mas sim promove direitos humanos, justiça e princípios democráticos. Qual é a trajetória profissional de George Soros? Soros ganhou fama internacional por suas operações financeiras de alto risco, especialmente em 1992, quando lucrou cerca de 1 bilhão de libras ao apostar contra a libra esterlina, sendo conhecido como "o homem que quebrou o Banco da Inglaterra". Desde a década de 1990, ele tem dedicado grande parte de sua fortuna à filantropia, financiando projetos em diversas áreas, incluindo educação e direitos humanos. Quais são as principais iniciativas da Open Society Foundations? A Open Society Foundations atua em mais de 100 países, financiando projetos voltados para movimentos de direitos humanos, igualdade racial, defesa de grupos LGBT e apoio a imigrantes. A organização também se opôs ao Brexit e doou para grupos que defendiam a permanência do Reino Unido na União Europeia. Qual é a posição política de George Soros? Soros é um dos principais doadores do Partido Democrata nos Estados Unidos, tendo apoiado campanhas de Barack Obama e Hillary Clinton. Ele já criticou Donald Trump, chamando-o de "impostor", o que o tornou alvo de teorias da conspiração e ataques da direita. Como é a vida pessoal de George Soros? Soros se casou três vezes e tem cinco filhos. Ele também investiu no esporte, adquirindo uma pequena participação no Manchester United em 2012.

