Donald Trump ameaça novas tarifas a países que atacarem big techs dos Estados Unidos

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump , ameaçou aplicar novas tarifas aos países que atacarem big techs norte-americanas. Nesta segunda-feira (25), o líder afirmou que impostos direcionados a essas instituições e a regulamentação de mercados digitais são projetados para prejudicar a economia do país.

O republicano ainda disse que deve restringir a venda de chips norte-americanos para nações que tiverem algum tipo de ação discriminatória. Em reação às declarações, a União Europeia afirmou que seus Estados-membros têm direito de regular as atividades econômicas conforme os próprios valores democráticos.