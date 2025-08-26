Logo R7.com
Donald Trump ameaça novas tarifas a países que atacarem big techs dos Estados Unidos

União Europeia reage e defende direito de países regularem atividades conforme os próprios valores democráticos

News das 19h|Do R7

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou aplicar novas tarifas aos países que atacarem big techs norte-americanas. Nesta segunda-feira (25), o líder afirmou que impostos direcionados a essas instituições e a regulamentação de mercados digitais são projetados para prejudicar a economia do país. 

 
O republicano ainda disse que deve restringir a venda de chips norte-americanos para nações que tiverem algum tipo de ação discriminatória. Em reação às declarações, a União Europeia afirmou que seus Estados-membros têm direito de regular as atividades econômicas conforme os próprios valores democráticos.

