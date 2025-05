Trump adia tarifa de 50% contra União Europeia até 9 de julho Na sexta (23), presidente americano declarou que ‘nossas discussões com eles (UE) não estão levando a lugar nenhum’ Internacional|Rafaela Soares, do R7, em Brasília 25/05/2025 - 20h58 (Atualizado em 25/05/2025 - 20h59 ) twitter

Na sexta-feira (23), Donald Trump havia ameaçado adotar a taxa em 1º de junho Divulgação/Casa Branca/Arquivo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse neste domingo, 25, que vai estender o prazo para imposição de uma tarifa de 50% contra a União Europeia até 9 de julho, após ter falado por telefone com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

Na sexta-feira (23), ele havia ameaçado adotar a taxa em 1º de junho. “Tivemos uma conversa muito agradável e concordei em adiá-la (a tarifa)”, disse Trump a jornalistas, segundo a Bloomberg.

Mais cedo neste domingo, Von der Leyen havia dito em sua conta no X que “a UE e os EUA compartilham a relação comercial mais próxima e importante do mundo”. “A Europa está pronta para avançar nas negociações de forma rápida e decisiva”, afirmou. “Para chegar a um bom acordo, precisaríamos de tempo até 9 de julho”, concluiu.

Na sexta, Trump declarou que “nossas discussões com eles (UE) não estão levando a lugar nenhum”. Ele reclamou que barreiras comerciais europeias, manipulações monetárias e “processos injustos” contra empresas americanas, entre outros fatores, levaram a um déficit comercial com os EUA de mais de US$ 250 milhões por ano.

A taxa esperada para a UE era de 20%, segundo o anúncio de “tarifas recíprocas” feito por Trump em abril. Na última semana, de acordo com a Bloomberg, a UE compartilhou uma nova proposta comercial com os EUA, mas Trump afirmou que “as conversas com a UE estão indo muito devagar”.

