‘Descolamento entre aliados históricos’, diz professor sobre possíveis tarifas dos EUA para a Europa

A ameaça do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de taxar em 50% produtos importados da União Europeia mostra “o descolamento e o afastamento entre esses aliados históricos”, segundo Paulo Velasco, professor de política internacional da UERJ (Universidade do Estado do Rio de Janeiro).



Ao Conexão Record News desta sexta-feira (23), Velasco comenta que o bloco europeu está extremamente receoso com os movimentos econômicos dos americanos no comércio internacional. Ele discorda das alegações do republicano, segundo as quais a União Europeia possui vantagens na relação comercial com os Estados Unidos.



O professor explica que o cálculo do presidente americano só considera as transações comerciais entre as duas entidades. Caso seja considerada a venda de serviços dos americanos para o bloco europeu, “os Estados Unidos, aí sim, colocam-se como superavitários”, pontua o especialista.



O presidente americano, Donald Trump, ameaçou, nesta sexta-feira (23), impor taxas de 50% sobre produtos da União Europeia. O republicano comentou que as negociações econômicas com Bruxelas não estão avançando e que os negociadores são difíceis de lidar. Segundo o mandatário, as tarifas valeriam a partir de 1º de junho.