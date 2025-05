Cidadãos de fora da UE demoram 4 horas na fila da imigração em aeroporto de Lisboa

Cidadãos de fora da União Europeia estão enfrentando dificuldades nos aeroportos de Portugal, especialmente em Lisboa. As filas para passar pela imigração chegam a 4 horas após a implementação de novos sistemas de controle, que começaram na última segunda-feira (19).



Imagens mostram o tumulto nas áreas do embarque, e relatos indicam que algumas pessoas passaram mal na fila, com o serviço médico sendo acionado. A agência responsável mencionou um risco maior na avaliação dos documentos desses passageiros.