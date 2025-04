Trump: China entrou em contato conosco desde as tarifas de 145% O Ministério do Comércio da China afirmou que tem mantido comunicação de nível operacional com seus homólogos dos EUA Internacional|Do Estadão Conteúdo 17/04/2025 - 20h26 (Atualizado em 17/04/2025 - 20h26 ) twitter

O presidente dos EUA, Donald Trump Flickr The White House - 5/04/2025

O presidente dos EUA (Estados Unidos da América), Donald Trump, disse nesta quinta-feira (17) que Pequim entrou em contato com os EUA após a aplicação de tarifas de 145% sobre importações chinesas.

Em entrevista aos repórteres na Casa Branca, o republicano não informou em que etapa estão as negociações e com quem ele conversou, mas que é “bastante óbvio que o presidente chinês Xi entrou em contato conosco”. Segundo ele, há “muito tempo” para realizar as conversações.

O Ministério do Comércio da China afirmou hoje que tem mantido comunicação de nível operacional com seus homólogos dos EUA e permanece aberto ao diálogo com base no “respeito mútuo”.

Também presente na Casa Branca, o secretário do Comércio americano, Howard Lutnick, declarou que o governo está confiante de que as coisas com a China se resolverão. “China gostaria que fizéssemos o acordo que temos”, alegou Trump dizendo que tem também um acordo sobre o TiTok, mas que o país asiático precisa assiná-lo.

Sobre as negociações de tarifas com outros parceiros comerciais, o mandatário pretende fechar acordos em três ou quatro semanas. “Se não fecharmos negócio, vamos definir uma tarifa. Países podem pagar ou ir para outro lugar fazer negócio”, acrescentou.

Perguntado à respeito da relação entre a Nippon Steel e a US Steel, ele afirmou que quer manter a US Steel nas mãos dos americanos e que a Nippon pode se tornar uma investidora ou parceira, tendo a possibilidade e fazer parte das negociações atuais com o Japão.

Trump ainda reiterou que irá tarifar chips em breve e que os EUA provavelmente precisarão triplicar a eletricidade com uso da inteligência artificial.

