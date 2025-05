Trump diz que será presidente de dois mandatos; cita JD Vance e Rubio como possíveis sucessores Republicano não descartou 3º mandato definitivamente e afirmou que ainda é “cedo” para definir um herdeiro político Internacional|Do Estadão Conteúdo 04/05/2025 - 16h17 (Atualizado em 04/05/2025 - 16h35 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Para Trump, é 'impraticável' garantir julgamento individual a todos os imigrantes Joyce N. Boghosian/Casa Branca - 1º.5.2025

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, indicou neste domingo (4) que não pretende buscar um terceiro mandato, embora tenha evitado descartar a possibilidade de forma definitiva. Em entrevista ao programa Meet the Press, da NBC News, Trump afirmou: “Serei um presidente de oito anos, serei um presidente de dois mandatos”. O republicano mencionou nomes que considera preparados para sucedê-lo, incluindo o vice-presidente JD Vance e o secretário de Estado, Marco Rubio.

“Acho que ele é um cara fantástico e brilhante. Marco é ótimo. Há vários que são ótimos”, disse. Segundo ele, ainda é “cedo” para definir um herdeiro político. Em março, Trump havia dito à mesma emissora que “muitas pessoas” pedem para ele seguir além de 2028, e que a ideia não era uma brincadeira.

Durante a entrevista, Trump também foi questionado se, mesmo com seus planos de deportar milhões de imigrantes sem documentação, ele deve respeitar a Constituição. “Não sei”, respondeu. “Tenho advogados brilhantes que trabalham para mim, e eles obviamente vão seguir o que a Suprema Corte disse”.

Segundo o presidente, garantir julgamento individual a todos os imigrantes seria impraticável. “Se você está falando sobre isso, teríamos que ter um milhão, dois milhões ou três milhões de julgamentos. Fui eleito para tirá-los daqui, e os tribunais estão me impedindo de fazer isso”, afirmou.

‌



A entrevista foi gravada na última sexta-feira (2), na residência de Trump em Mar-a-Lago, na Flórida, e exibida neste domingo (4) pela emissora norte-americana. Ao longo da conversa, o presidente abordou temas como economia e política externa.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp