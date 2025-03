Turistas brasileiros no Japão batem recorde em 2024, com 80 mil visitantes Mais de 10 mil brasileiros visitaram o país do sol nascente apenas em outubro; em 2023, 50 mil viajaram ao Japão Brasília|Giovanna Inoue, do R7, em Brasília 22/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 22/03/2025 - 02h00 ) twitter

80 mil brasileiros visitaram o Japão em 2024 Reprodução/Yamanashi Home of Fuji san - Arquivo

Desde que o Japão passou a dispensar visto para brasileiros visitarem o país por até 90 dias, em setembro de 2023, o turismo para a nação asiática cresce de forma significativa, com recorde de viajantes do Brasil no ano passado. Segundo dados da Embaixada do Japão, 80 mil brasileiros visitaram o país em 2024. Até então, o maior número tinha sido registrado em 2023, com 50 mil turistas do Brasil viajando ao Japão.

Este ano, os dois países comemoram 130 anos de relações diplomáticas , e a expectativa é que o turismo entre Brasil e Japão continue a crescer.

“Começamos a isenção de visto para os brasileiros e, no ano passado, tivemos um aumento de 80% de turistas e visitantes brasileiros no Japão. Além disso, como nesse ano comemoramos 130 anos de aniversário de relações diplomáticas, estamos organizando vários eventos culturais e turísticos, e esperamos um aumento maior esse ano”, diz o embaixador do Japão no Brasil, Teiji Hayashi.

O Brasil tem a maior comunidade nipodescendente fora do Japão — são cerca de 2,7 milhões de pessoas. Segundo o MRE (Ministério das Relações Exteriores), aproximadamente 211 mil brasileiros vivem na nação — o quinto maior grupo nacional fora do Brasil.

Turistas japoneses no Brasil

Da mesma forma que os brasileiros miram o Japão como ponto turístico, os japoneses também são responsáveis por movimentar o setor no Brasil. Em 2024, 61 mil japoneses visitaram o país, o que representa um aumento de 44,4% se comparado a 2023, que teve 42 mil visitantes.

Segundo dados da Embratur (Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo), 7.288 japoneses visitaram o Brasil apenas em janeiro deste ano, um recorde se comparado aos mesmos períodos de 2024 (5.728) e 2023 (3.343).

De acordo com a agência, os meses preferidos para visitar o Brasil são fevereiro, março e janeiro. O período médio de permanência é de 36,7 noites, e o gasto médio diário é de U$ 2.402.

Lula no Japão

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva viaja para uma visita oficial de Estado ao Japão neste sábado (22). Entre 25 e 26 de março, o petista vai se reunir com o imperador Naruhito, a imperatriz Masako e o primeiro-ministro Shigeru Ishiba.

Para o embaixador Hayashi, essa visita é “muito especial”. Ele explica que apenas um chefe de Estado estrangeiro é recebido por ano como visita oficial, e que essas visitas foram suspensas por seis anos, desde a pandemia da Covid-19.

“E, para retomar essa visita oficial muito importante, escolhemos o presidente brasileiro. Isso representa como é importante as relações com o Brasil para o governo japonês e também para o povo japonês”, exalta.

A expectativa é que a visita traga o fortalecimento das relações econômicas entre os países, a partir de parcerias empresariais. Lula vai negociar a abertura do mercado do país para a carne do Brasil, especialmente carne bovina e suína in natura, uma demanda de produtores brasileiros há 20 anos.

Expo Osaka

Outro evento que vai movimentar o turismo no Japão é a Expo Osaka 2025, que acontece entre 13 de abril e 13 de outubro. O evento acontece a cada cinco anos e tem o objetivo de reunir nações para apresentar soluções, novidades tecnológicas, descobertas científicas e respostas para desafios urgentes.

A exposição universal deste ano tem o tema “Designing Future Society for Our Lives” (Projetando a Sociedade Futura para Nossas Vidas), e vai reunir representantes de 158 países. A expectativa é de 28 milhões de visitantes ao longo dos seis meses de duração do evento.

O diretor executivo da JNTO (Japan National Tourism Organization — Organização Nacional de Turismo Japonesa), Susumu Matsumoto, afirma que a exposição vai levar mais visitantes ao Japão, mas espera que os turistas não se limitem às cidades mais famosas, como Tóquio e Kyoto.

“Gostaria que eles descobrissem melhor o nosso país, visitando cidades que não são tão conhecidas, como a região norte e litorânea”, convida.