Turista perde equilíbrio ao tirar foto e destrói obra de arte em forma de cadeira; veja Obra 'Cadeira de Van Gogh', do artista Nicola Bolla, estava em exposição em um museu em Verona, na Itália Internacional|Do R7 12/06/2025 - 14h28 (Atualizado em 12/06/2025 - 14h28 )

Obra foi feita com centenas de cristais Swarovski Reprodução/Instagram/palazzomaffeiverona

Um casal de turistas destruiu uma obra de arte em exposição em um museu na Itália. A dupla tentou tirar uma foto da ‘Cadeira Van Gogh’, criação do artista Nicola Bolla exposta no Palazzo Maffei, em Verona. Para o clique, o homem tentou simular que se sentava na cadeira. No entanto, ele perdeu o equilíbrio e acabou caindo sobre a obra de arte, que ficou danificada.

A cena foi registrada pelas câmeras de segurança (veja no post abaixo). Segundo o museu, o casal esperou os seguranças saírem do local para tentar tirar a foto.

Nas imagens, é possível ver o casal na sala olhando ao redor com cautela para se certificar de que não há ninguém. Em seguida, o homem simula sentar-se na cadeira feita de centenas de cristais Swarovski, enquanto a mulher o fotografa. Ele não consegue manter sua postura e, sob o peso do homem, a obra se quebra.

A diretora do museu, Vanessa Carlon, relatou o episódio em uma publicação nas redes sociais. “Seria ridículo se não tivesse acontecido de fato. O pesadelo de todo museu”, escreveu.

‌



O vídeo da cena viralizou rapidamente. O museu decidiu tornar as imagens das câmeras de segurança públicas como uma campanha de conscientização, uma oportunidade para refletir sobre o valor e a fragilidade do patrimônio artístico e sobre a importância de cada visitante cuidar dele.

“A arte deve ser amada e apreciada, mas sempre respeitada”, diz uma mensagem que acompanha o vídeo.

‌



A obra passou por uma delicada restauração e deve voltar a ser exibida no museu.

