Por que os EUA estão pedindo que turistas tenham ‘mais cautela’ ao viajar à Itália? Departamento de Estado norte-americano emitiu alerta devido a ameaças terroristas persistentes no país europeu Internacional|Do R7 27/05/2025 - 13h24 (Atualizado em 27/05/2025 - 13h24 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Milão é uma das cidades mais visitadas da Itália Divulgação/Ministério do Turismo da Itália

O Departamento de Estado dos Estados Unidos emitiu na última sexta-feira (23) um alerta recomendando que turistas norte-americanos “tenham cautela redobrada” ao viajar para a Itália devido a ameaças terroristas persistentes no país europeu.

Em um comunicado, o órgão disse que elevou o Nível de Alerta para a Itália de 1 para 2 (leia mais abaixo) e enfatizou que ataques terroristas podem ocorrer com pouco ou nenhum aviso, especialmente em “locais turísticos, centros de transporte, shoppings, mercados, prédios governamentais, hotéis, clubes, restaurantes, locais religiosos, parques, eventos esportivos e culturais, escolas, aeroportos e outras áreas públicas”.

O texto recomenda aos turistas monitorar a mídia local para notícias de última hora, inscrever-se no Programa de Inscrição de Viajantes Inteligentes (STEP) para receber alertas da Embaixada dos EUA e elaborar planos de contingência para possíveis emergências.

Além da Itália, outros países europeus, como França, Alemanha, Espanha e Reino Unido, também estão sob alerta de Nível 2, embora a maioria das nações do continente estejam classificadas no Nível 1.

‌



Classificação dos alertas de viagem dos EUA

Os Estados Unidos utilizam quatro níveis de alertas para orientar seus cidadãos:

Nível 1 – Tome precauções normais: indica algum risco em viagens internacionais, com condições que podem diferir dos EUA;

indica algum risco em viagens internacionais, com condições que podem diferir dos EUA; Nível 2 – Tenha cautela redobrada: recomenda maior atenção devido a riscos de segurança, com orientações específicas;

recomenda maior atenção devido a riscos de segurança, com orientações específicas; Nível 3 – Reconsidere a viagem: sugere evitar viagens devido a riscos graves à segurança; e

sugere evitar viagens devido a riscos graves à segurança; e Nível 4 – Não viaje: representa o maior risco, com possibilidade limitada de assistência do governo norte-americano.

A OMT (Organização Mundial do Turismo), que pertence à ONU (Organização das Nações Unidas), diz que a Itália recebe cerca de 57 milhões de turistas todos os anos.

‌



O país é o terceiro mais visitado da Europa, atrás apenas da Espanha, que atrai 85 milhões de turistas anualmente, e da França, que lidera o ranking com 100 milhões de visitantes anuais.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp